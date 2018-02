NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals hätten die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Auch der Dividendenvorschlag sei höher als gedacht. Der Ausblick liege im erwarten Rahmen./ag/ajx

Datum der Analyse: 22.02.2018

