Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Palma de Mallorca (pts013/22.02.2018/10:30) - Der Onlinehandel besticht durch weiteres Wachstum. Eine attraktive Methode für Existenzgründer ist Dropshipping. Weiterentwicklungen und Anpassungen des Marktes sind jedoch gerade 2018 nötiger denn je, Neuorientierung und Ausrichtung sind daher mehr Pflicht als Kür. Systeme und Strukturen von vor ein paar Jahren müssen heute nicht unweigerlich weiterfunktionieren. Der "easy Run" ist vorbei und nur wirklich smarte Unternehmen schaffen es, sich im globalen Wettbewerb des Internets durchzusetzen und nachhaltig wirtschaftlich in der Gewinnzone zu agieren. Die effektive Weise der Abwicklung des Handelsgeschäftes ohne eigene Warenlagerhaltung, eine reibungslose und effiziente Kommunikation mit den Lieferanten und Endkunden - hier liegt die Kunst beim Dropshipping. "Gerade im modernen E-Commerce ist die Nutzung neuester Tools & Features in Sachen Prozessoptimierung, Automatisierung der Warenlogistik, langfristiger Kundenbindung und eine permanente Weiterentwicklung das A und O" - dies ist die einhellige Meinung und Philosophie des Internetunternehmers und Dropshipping-Experten, Fabian Siegler, ExpertiseRocks SL. Mit seiner nunmehr zwölfjährigen Expertise als Sachverständigen für Internetmarketing und fünffacher Fachbuchautor spezialisiert sich Siegler zusammen mit der Expertin für E-Commerce, Jasmin Hoffmann auf Dropshipping-Konzepte. Firmiert wird unter ExpertiseRocks SL (expertise.rocks im Web). Tiefe Marktkenntnis, fußend auf eigene Erfahrungen im Onlinehandel seit über einem Jahrzehnt beweisen dass ständige Neuerfinden des Unternehmer-Duos. Mehrere Hunderttausend eigenverantwortete Transaktionen bei Amazon und Ebay bilden einen Erfahrungsschatz, auf den ExpertiseRocks Kunden aufbauen können und somit direkt sowie langfristig partizipieren. Vier Bücher hat Siegler bereits veröffentlicht, das fünfte Sachbuch - welches zum Standardwerk in der Fachliteratur für E-Commerce und Dropshipping werden soll - ist aktuell in Arbeit und wird noch in der ersten Hälfte des Jahres 2018 herausgegeben. Siegler bringt nun auch dank der "Radioexperten" das Thema eCommerce und Dropshipping in das Ohr der Radiohörer. Die Vermittlung von Wissen, die Begleitung beim Aufbau eines erfolgreichen Internet Handelsunternehmens mit dem Schwerpunkt Dropshipping und eine langfristige Betreuung mit Expertenrat - darauf fokussiert das Team von ExpertiseRocks. "Freies Arbeiten, selbstbestimmt mit Disziplin aber mit ausgeglichener Work-Life Balance" - so könnte man laut Hoffmann den Optimalzustand des beruflichen Schaffens definieren. Über die angebotene Online-Academy vermittelt ExpertiseRocks zudem gut verständlichen und anschaulichen Videocontent on Demand. Das notwendige Praxiswissen, um nachhaltig am Internetmarkt, speziell im Onlinehandel nicht nur zu überleben, sondern langfristig ein regelmäßiges, sehr gutes Einkommen zu generieren, stehen hierbei im Mittelpunkt. Vom Basiswissen über die Handhabung der täglichen Fallstricke wie Amazon- & E-Commerce Werbung sowie Reichweitengenerierung, Kundenservice, Kommunikationsautomatisierung, Logistik- & Retouren-Handling, Rechnungswesen & Buchhaltung bis hin zur langfristigen Ausrichtung und Etablierung des Online Handelskonzeptes bietet ExpertiseRocks kompetente Beratung und Begleitung. Entweder per Webinar, YouTube Video-Channel, telefonisch oder in Intensiv-Workshops beim Kunden vor Ort oder alternativ auf Mallorca, neuerdings sogar im Rahmen eines speziellen Kreuzfahrt-Arrangements, Dropship genannt. Stetig unter der Prämisse eines effektiven und effizienten Handelns, verrät das Duo aus Hoffmann und Siegler die Geheimnisse der Automatisierung, Personalisierung und Skalierung von Geschäftsprozessen im Dropshipping. Weiterführende Informationen finden Interessierte auf http://www.expertise.rocks oder im YouTube-Kanal https://www.youtube.com/channel/UCJR9DIInIDOdOT24ILsFT1w/videos bzw. bei den Radioexperten unter: http://www.radioexperten.info/artikel/marktplatz-der-zukunft-das-bringt-amazon-b usiness-fuer-ihr-business-1490 (Ende) Aussender: Expertise Rocks SL Ansprechpartner: Jan Arbter Tel.: +34 691549176 E-Mail: jan@expertise.rocks Website: www.expertise.rocks Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180222013

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2018 04:30 ET (09:30 GMT)