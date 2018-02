Friedrichsdorf (ots) -



Derzeit kursiert wieder die Grippe in Deutschland - Fieber über 39 Grad ist nicht selten. Auch Erkältungen gehen oft mit erhöhter Temperatur einher, gerade bei Kindern. Dann ist ein Wickel mit Luvos-Heilerde eine wohltuende Ergänzung, um die Körpertemperatur auf natürliche Weise zu normalisieren.



Zum Ausgang des Winters erreicht die Grippewelle in der Regel ihren Gipfel - auch in diesem Jahr. Typische Symptome der medizinisch Influenza genannten ansteckenden Krankheit sind Schüttelfrost und hohes Fieber. Innerhalb von wenigen Stunden setzt starkes Krankheitsgefühl ein. Grippale Infekte dagegen beginnen meist schleichend mit Halsschmerzen, gefolgt von Schnupfen und Husten. Dazu kann ebenfalls Fieber kommen, gekennzeichnet durch eine Körpertemperatur über 38 Grad. Häufig werden dann fiebersenkende chemische Medikamente genutzt. Die Naturheilkunde setzt stattdessen oder als wohltuende Ergänzung auf ein altes Hausrezept: den Wadenwickel. Er kühlt besonders nachhaltig, wenn man dafür eine salbenartige Paste aus Luvos-Heilerde 2 hautfein verwendet.



Kühlwirkung breitet sich im ganzen Körper aus



Durch den Kältereiz und den Eigendruck des feuchten Heilerde-Breis auf den behandelten Bereich verengen sich die Blutgefäße, der Stoffwechsel im betroffenen Gewebe wird verlangsamt. Die Kühlwirkung breitet sich über den Blutkreislauf im ganzen Körper aus. Je weiter das Fieber zurückgeht, umso stärker verbessert sich das Allgemeinbefinden des Patienten.



Wickel leicht gemacht:



Rühren Sie eine Paste aus sieben Teilen Luvos-Heilerde 2 hautfein und zwei Teilen kühlem Wasser an oder verwenden Sie die gebrauchsfertige Paste von Luvos. Streichen Sie diese bleistiftdick auf ein Leinentuch oder ein Geschirrhandtuch und umwickeln jeweils die Unterschenkel des Patienten damit. Ziehen Sie Wollkniestrümpfe darüber oder schlagen ein dünnes Wolltuch darum, um den Wickel zu fixieren. Zu dick sollte die äußere Lage nicht sein, damit die Feuchtigkeit verdunsten kann. Der Wickel wird abgenommen, bevor er sich komplett erwärmt hat. Sie können ihn ein- bis zweimal erneuern.



Das reine Naturprodukt Luvos-Heilerde wird in Deutschland aus eiszeitlichem Löss gewonnen, einer einzigartigen natürlichen Zusammensetzung aus wertvollen Mineralien und Spurenelementen. Der Löss wird mit modernster Technik schonend aufbereitet und bei 130 Grad getrocknet, um mögliche Keime abzutöten. Danach wird er fein vermahlen und in unterschiedliche Feinheitsgrade gesiebt, um die jeweils gewünschte therapeutische Wirkung zu erzielen. Luvos-Heilerde ist frei von Duft-, Farb- oder Konservierungsstoffen und vegan. Ausführliche Informationen und weitere Bilder finden Sie unter www.luvos.de.



Zusatztipp Darmgrippe:



Luvos-Heilerde lindert Durchfall effektiv und natürlich



Nicht nur Grippe und Erkältungen kursieren in dieser Jahreszeit oft. Viele Menschen erwischt auch die sogenannte Darmgrippe mit Durchfall. Ein natürliches Heilmittel zum Einnehmen ist Luvos-Heilerde dank ihrer großen Bindungsfähigkeit.



Bei Magen-Darm-Infekten plagt die Betroffenen heftiger Durchfall. Dafür verantwortlich sind Krankheitserreger, mit denen man sich leicht ansteckt, wenn man infizierte Personen oder verunreinigte Gegenstände berührt. Bei akuter Darmgrippe ist Soforthilfe gefragt: Durchfall lässt sich schnell mit Luvos-Heilerde 1 fein stoppen. Sie ist das einzige Naturarzneimittel mit dem Wirkstoff Heilerde, das in Deutschland zur Behandlung von Durchfall zugelassen ist. Der naturreine Löss ist fein vermahlen, was ihm eine große innere Oberfläche verleiht - bis zu zehn Quadratmeter pro Gramm. Damit kann Luvos-Heilerde Krankheitserreger und deren Gifte wie ein Schwamm binden; man spricht von Ad- und Absorption. Sie werden dann mit dem Stuhl ausgeschieden. Die gestörte Darmflora findet sanft und ohne Nebenwirkungen zu ihrer natürlichen Balance zurück.



Zusätzlich enthält Luvos-Heilerde wertvolle Mineralien und Spurenelemente wie Kalium, Calcium und Magnesium, die der Körper aufnimmt. Dies wirkt sich positiv auf den Elektrolyt-Haushalt aus, der durch den Wasserverlust aus dem Lot geraten ist - ein großes Plus gegenüber medizinischer Kohle. Und schließlich kann sie den aufgewühlten Darm beruhigen. Luvos-Heilerde ist ein reines Naturprodukt ohne chemische Zusätze wie Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe.



Am besten rührt man das Luvos-Heilerde-Pulver in ein Glas Wasser oder Tee und trinkt es in kleinen Schlucken. Das ist auch deswegen sinnvoll, weil es dem Körper hilft, den Flüssigkeitsverlust auszugleichen.



Ausführliche Informationen und weitere Bilder finden Sie unter www.luvos.de.



