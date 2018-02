Aktuell kostet der Euro 1,2284 nach 1,2277 USD am früheren Morgen. Auch das Währungspaar EUR/CHF bewegte sich am Donnerstagvormittag kaum. Der Euro wird derzeit zu 1,1527 nach 1,1534 CHF am früheren Donnerstagmorgen gehandelt. Der US-Dollar notiert bei 0,9384 CHF. Ein unerwartet starker Dämpfer beim Ifo-Geschäftsklima ...

Den vollständigen Artikel lesen ...