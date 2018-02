Die nächste Eskalation: Das syrische Rebellengebiet Ost-Ghuta ist von Regierungstruppen eingeschlossen. Immer mehr Zivilisten sterben.

Bei neuen Angriffen auf das syrische Rebellengebiet Ost-Ghuta nahe Damaskus sind Aktivisten zufolge mindestens 13 Zivilisten ums Leben gekommen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete am Donnerstag zudem mindestens 100 Verletzte. Das Gebiet um die Stadt Duma sei am Morgen von rund 200 Granaten getroffen worden. "Dutzende Granaten fallen jede Minute herunter", sagte der Aktivist Masen al-Schami. Helfer könnten deswegen Verletzte nicht erreichen.

Ost-Ghuta erlebt bereits seit mehreren Tagen eine der schlimmsten Angriffswellen des fast siebenjährigen Bürgerkriegs. Seit Sonntag kamen den Menschenrechtlern zufolge mehr als 320 Zivilisten ums Leben, mehr als 1700 wurden verletzt. Die Eskalation löste weltweit große Besorgnis aus. Am Donnerstag wollte sich auch der UN-Sicherheitsrat mit der Lage in dem Gebiet beschäftigen.

Die Lage erinnert an die Schlacht um Aleppo Ende 2016. Auch in Ost-Ghuta konnten die Rebellen trotz sporadischer Bombardements sehr lange die Stellung halten. Nun aber haben die Regierungstruppen mit Unterstützung Moskaus einen Großangriff gestartet. Auf zivile Opfer wird dabei - wie schon in Aleppo - keine Rücksicht genommen. Zugleich haben sich auch diesmal wieder tausende Kämpfer inmitten der Wohngebiete verschanzt. Viele von ihnen dürften entschlossen sein, bis zum Tod erbitterten Widerstand zu leisten.

Ghuta ist eine informelle Bezeichnung für die Vororte von Damaskus entlang des Flusses Barada, einschließlich der ...

