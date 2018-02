Bremervörde / Paderborn (ots) -



Der Stellenmarkt Jobware und die Bremervörder Zeitung (BZ) kooperieren, um die Fachkräftesuche im Raum Bremervörde, Gnarrenburg und Selsingen zu stärken. Regional ausschreibende Unternehmen profitieren ab sofort von einer wirkungsvollen Publikation ihrer Anzeigen im Internet.



Die Metropolregion Bremen / Oldenburg ist eng mit dem Hafen, aber auch mit dem Tourismus und der Lebensmittelindustrie verbunden. Die zwischen Jobware und der Bremervörder Zeitung geschlossene Kooperation ermöglicht es ausschreibenden Unternehmen, noch treffsicherer regional suchende Kandidaten zu aktivieren. Darüber hinaus stellt Jobware die technischen Dienstleistungen für den Online-Stellenmarkt http://stellenmarkt.brv-zeitung.de/ - von der professionellen Verschlagwortung für Suchmaschinen bis zur hochwertigen Veröffentlichung der Stellenanzeigen insbesondere auch auf mobilen Endgeräten.



"Die technischen Dienstleistungen von Jobware ermöglichen unseren Lesern, mit der neuesten Stellenmarktgeneration auf Jobsuche zu gehen. Für Arbeitgeber bietet das Portal dank der komfortablen Anzeigenschaltung eine hohe Funktionalität", freut sich BZ-Geschäftsführer Corvin Borgardt.



"Mit der Bremervörder Zeitung haben wir einen wertvollen, da regional starken, Partner im Zielgruppenkonzept gewonnen, der unseren Anzeigenkunden einen spürbaren Reichweiten-Vorteil im Elbe-Weser-Dreieck bietet", so Dirk Heuser, Leiter Jobware Verlagsdienstleistungen.



Jobware ist die Jobbörse im Internet und der Stellenmarkt-Partner für für Verlags- und Fachplattformen: Mehr als 400 zielgruppenspezifische Partnerplattformen setzen auf 20 Jahre Expertise von Jobware. Jeder Stellenmarkt adressiert eigene Zielgruppen und verfolgt eigene Geschäftsmodelle. Jobware bereitet Stellenanzeigen für die Publikation im Internet auf - in höchster Qualität samt Optimierung für mobile Endgeräte.



Björn Thomsen, M.A. Public Relations Manager Jobware GmbH Technologiepark 32 33100 Paderborn Fon: 05251 / 5401 - 139 Fax: 05251 / 5401 - 111 presse@jobware.de