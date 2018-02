Netflix-Calls: Gut gelaufen mit Chance auf mehr

Wer am 23.1.18 in die an dieser Stelle präsentierten Calls auf die Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061) investiert hat, konnte bislang Buchgewinne von bis zu 214 Prozent erwirtschaften. Immerhin konnte die Aktie - von hohen Kursschwankungen begleitet - seit dem 23.1.18 von 248 US-Dollar auf bis zu 286 US-Dollar zulegen.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Netflix-Aktie ihren Höhenflug fortsetzen wird, könnte nun ein geeigneter Zeitpunkt für den Umtausch in neue, den aktuellen Marktgegebenheiten besser angepassten Long-Hebelprodukten gekommen sein. Investiert man für die Anschaffung der neuen Scheine nur einen Teil des Verkaufserlöses der alten Scheine, dann können Anleger auf diese Art und Weise einen Teil des bislang angefallenen Gewinns realisieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 280 USD

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Netflix-Aktie mit Basispreis bei 280 USD, Bewertungstag 20.4.188, BV 0,1, ISIN: CH0386533233, wurde bei der Netflix-Kursindikation von 280,40 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,228 USD mit 1,63 - 1,64 Euro gehandelt.

Kann die Netflix-Aktie in spätestens einem Monat ihren Höhenflug auf 300 USD fortsetzen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,17 Euro (+32 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 255,6596 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Netflix-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 255,6596 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PP4S6Y3, wurde beim Referenzkurs von 280,40 USD mit 2,11 - 2,13 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Netflix-Aktie auf 300 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Netflix-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,61 Euro (+69 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 235,1541 USD

Der höher gepufferte BNP-Open End Turbo-Call auf die Netflix-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 235,1541 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PP4S6K2, wurde beim vorliegenden Netflix-Kurs mit 3,73 - 3,75 Euro quotiert.

Steigt die Netflix-Aktie auf 300 USD an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 5,28 Euro (+40 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Netflix-Aktien oder von Hebelprodukten auf Netflix-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de