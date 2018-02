Das Analysehaus CFRA hat Hochtief nach den jüngsten Kursverlusten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 165 Euro belassen. Es biete sich eine gute Einstiegschance in ein Unternehmen mit guten Wachstums- und Gewinnaussichten, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den Aktien des Baukonzerns./ag/la Datum der Analyse: 22.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0041 2018-02-22/11:06

ISIN: DE0006070006