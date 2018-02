Linz - Nach der gestrigen Veröffentlichung des Protokolls von der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank FED von Ende Januar hat der USD in der Nacht auf heute deutlich aufgewertet; EUR/USD notiert heute Morgen um 1,2260, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.

