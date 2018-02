FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.02.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 580 (560) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 630 (580) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 300 (700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HOTEL CHOCOLAT TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 340 (380) PENCE - BERENBERG CUTS WPP PRICE TARGET TO 1370 (1410) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ASOS PRICE TARGET TO 8300 (6800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1200 (1070) PENCE - 'BUY' - CFRA RAISES GLENCORE TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 410 (300) PENCE - CS CUTS MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 300 (355) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 90 (100) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 789 (785) P - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5000 (4800) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 460 (450) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - JEFFERIES RAISES OXFORD INSTRUMENTS TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - JEFFERIES RAISES ROTORK TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - JEFFERIES RAISES WEIR GROUP TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - JPM CUTS HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 215 (220) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 730 (690) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 125 (165) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 1700 (1650) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 95 (110) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 5000 (5600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - SOCGEN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 84 (80) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 210 (235) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 710 (725) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob