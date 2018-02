Rainer Große-Kracht, der im Januar 2018 als neuer Vorsitzender des Vorstands von ASERCOM bestätigt wurde, ist überzeugt davon, in Zaremski die richtige Person für die Position gefunden zu haben: "In einer Zeit tiefgreifender Veränderungen und nie gekannter Herausforderungen für die gesamte Kälte-Klima-Branche, sind wir froh dieses Amt mit einem so erfahrenen Mann wie Wolfgang Zaremski besetzen zu können. Als Mittler zwischen Industrie und Handwerk wird er seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...