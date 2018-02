Hamburg (ots) - Einzelkind ist nicht sein Ding: Papis Loveday, 41, der neue Laufsteg-Trainer von Heidi Klums "Germany's next Topmodel", hat eine riesige Familie. "Ich habe 25 Geschwister", verrät er im Interview mit GALA (Heft 09/2018, EVT 22.02.2018). "Mein Vater hat die Kinder mit drei verschiedenen Frauen gezeugt. Meine Mutter hatte sechs Kinder, die anderen Frauen jeweils acht und zwölf." Zu allen Geschwistern habe er regelmäßigen Kontakt: "Ich helfe ihnen auch finanziell ein bisschen aus. Sie leben alle noch im Senegal. Ab und zu sehe ich sie bei großen Familienfesten." Papis Loveday, der eigentlich Informatiker werden wollte, wurde 2003 als Männer-Model entdeckt und schnell zu einem internationalen Star der Branche. Nun bringt er den "GNTM"-Kandidatinnen das Catwalk-Flanieren bei.



