BERLIN (Dow Jones)--SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat im Bundestag eine Neuausrichtung der deutschen Europapolitik gefordert, bei der insbesondere die soziale Dimension in den Mittelpunkt rücken soll. "Wir müssen mehr tun, um den Zusammenhalt und das Vertrauen in Europa zu stärken", forderte Nahles in ihrer Entgegnung auf eine Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum bevorstehenden EU-Gipfeltreffen. "Wir brauchen also eine ganz klare Neuausrichtung der Europapolitik." Der Koalitionsvertrag mit der Union bilde dafür eine gute Grundlage.

Nahles sprach sich wie Merkel für eine bessere Sicherung der EU-Außengrenzen und eine personelle Verstärkung dafür aus. Zugleich müsse man aber die herrschende Ungleichheit der Lebensverhältnisse in Europa angehen, forderte sie. Es sei "im ureigensten Interesse Deutschlands", dass es kein Lohndumping in anderen Ländern gebe. Nahles forderte einen Rahmen für Mindestlöhne und eine europäische Vorgabe, die den Bürgern in allen Mitgliedstaaten die Existenzsicherung garantiere. Nur so könne man Arbeitsmigration verhindern, betonte die Fraktionsvorsitzende der SPD.

Zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit forderte Nahles eine Verstetigung der Mittel und schnellere Verfahren. Zudem gelte es, endlich Steuerdumping die Grundlage zu entziehen. Nahles sprach sich auch für eine Sitzverlagerungsrichtlinie aus, um eine Umgehung von Mitbestimmungsrechten bei Unternehmensfusionen zu verhindern. "Es geht wirklich darum, dass wir uns etwas vornehmen für die nächsten Jahre auf der europäischen Ebene", sagte Nahles. "Das Vertrauen muss wieder wachsen."

FDP-Chef Christian Lindner kritisierte die Vorschläge der SPD. "Wenn Deutschland seinen Partnern jetzt auch noch vorschreiben will, wie sie ihren Sozialstaat zu organisieren haben, dann läuten Sie die nächste Phase der Europaskepsis auf diesem Kontinent ein", warf er Nahles vor. Die Jugendarbeitslosigkeit in Ländern wie Italien sei "die Verantwortung der Berlusconis in Europa, die über Jahrzehnte notwendige Reformen verschleppt haben", meinte er zudem.

Lindner kritisierte auch die Zusage von Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag, mehr Mittel zum EU-Haushalt nach dem britischen Ausscheiden aus der EU bereitzustellen. Dies schwäche die deutsche Verhandlungsposition. "Wir wollen höhere deutsche Zahlungen nicht ausschließen, aber pauschal anbieten sollte man sie nicht", betonte Lindner.

