FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäischen Zentralbank (EZB) hat 2017 einen etwas höheren Jahresüberschuss als im Vorjahr erzielt. Das liegt an gestiegenen Zinseinnahmen aus Währungsreserven und Wertpapierkäufen. Gestiegen sind auch die von den Banken erhobenen Aufsichtsgebühren. Der Überschuss wird an die Zentralbanken des Eurosystems ausgezahlt.

Nach Angaben der EZB erhöhte sich der Jahresüberschuss auf 1,3 (2016: 1,2) Milliarden Euro. Die Nettozinserträge erhöhten sich auf 1,8 (1,6) Milliarden Euro und die Zinserträge aus zu geldpolitischen Zwecken gehaltenen Wertpapieren auf 1,1 (1,0) Milliarden Euro, wobei auf das Ankaufprogramm APP 575 (435) Millionen Euro entfielen und auf das eingestellte SMP 447 (520) Millionen Euro.

Der Nettozinsertrag aus griechischen Staatsanleihen sank auf 154 (185) Millionen Euro. Die Nettozinserträge aus Währungsreserven stiegen aufgrund der höheren Erträge aus dem US-Dollar-Portfolio auf 534 (379) Millionen Euro.

Die den beaufsichtigten Banken auferlegten Gebühren beliefen sich auf 437 (382) Millionen Euro. Diese Gebühren sollen die Ausgaben der EZB für die Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben decken. Dass sie im Jahr 2017 höher ausfielen, lag laut EZB vor allem an Tätigkeiten im Zusammenhang mit der gezielten Überprüfung interner Modelle (Targeted Review of Internal Models - Trim) und der gestiegenen Zahl der in der Bankenaufsicht tätigen Mitarbeiter der EZB.

Die Personalaufwendungen und die sonstigen Verwaltungsaufwendungen stiegen aufgrund der höheren Ausgaben im Zusammenhang mit den Aufsichtsaufgaben der EZB auf 535 (467) und 539 (487) Millionen Euro.

Der Jahresüberschuss der EZB wird an die nationalen Zentralbanken des Euroraums ausgezahlt. Gemäß einem Beschluss des EZB-Rats wurde am 31. Januar eine Gewinnvorauszahlung in Höhe von 988 Millionen geleistet. Bei der Sitzung am 21. Februar beschloss der EZB-Rat, den verbleibenden Gewinn in Höhe von 287 Millionen Euro am 23. Februar 2018 auszuschütten.

February 22, 2018

