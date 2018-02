Frankfurt - Das Protokoll der vergangenen Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank am 30./31. Januar hat die Akteure dieses Mal ganz besonders beschäftigt, so die Analysten der Deutschen Bank.Und so seien vielerorts auch von Marktkommentatoren Szenarien entworfen worden, was man von dieser drei Wochen alten Aufzeichnung erwarten könnte. Dass sich das Protokoll möglicherweise als Makulatur herausstellen könnte, sei von vielen Marktteilnehmern ausgeblendet worden, obwohl mit dem zwischenzeitlich veritablen Kurssturz der Aktienmärkte und der Genehmigung eines erheblich umfangreicher als ursprünglich erwartet ausgefallenen Gesetzes zur Finanzierung des US-Staatshaushalts für dieses und das kommende Jahr zwei wesentliche Einflussfaktoren die Finanzmärkte zwischenzeitlich massiv in Bewegung versetzt hätten.

