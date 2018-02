Frankfurt - Aviva Investors, die global tätige Asset-Management-Gesellschaft des britischen Versicherers Aviva plc, erweitert mit der Auflegung des AIMS Fixed Income Fund, der jetzt auch zum Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) zugelassen ist, seine Aviva Investors Multi-Strategy (AIMS) Produktpalette, so Aviva Investors in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...