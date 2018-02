Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) -



SOPHiA GENETICS, das weltweit führende Unternehmen für datengestützte Medizin, wurde in der Rangliste der "Top 10 Most Innovative Companies in Biotech" von Fast Company auf Platz 5 eingestuft. Die Rangliste erkennt Unternehmen an, die auf ihrem jeweiligen Gebiet beispielhaft für Bestleistungen im geschäftlichen Sinne und bei Innovationen sind.



Die KI-Plattform von SOPHiA GENETICS unterstützt Ärzte dabei ihre Patienten wirksam zu diagnostizieren und zu behandeln. Die durch das Unternehmen entwickelte künstliche Intelligenz, SOPHiA, löst die Komplexität genomischer Datenanalysen, indem sie krankheitsverursachende Mutationen in fünf Störungsbereichen korrekt entdeckt: erblich bedingter Krebs, Onkologie, Kardiologie, Metabolismus und Pädiatrie. Bisher wurde SOPHiA in mehr als 400 Krankenhäusern in 55 Ländern eingeführt und hat dazu beigetragen, mehr als 177.000 Patienten weltweit besser zu diagnostizieren.



Fast Companys Top-10-Listen erkennen wegbereitende Unternehmen in 36 verschiedenen Kategorien an ? sie reichen von künstlicher Intelligenz bis zu Wellness. Mehr als drei Dutzend Redakteure, Berichterstatter und Beitragende von Fast Company führten Umfragen bei Tausenden von Unternehmen durch, um diese Listen zu erstellen.



SOPHiA GENETICS, der weltweit führende Anbieter datengestützter Medizin ist ein Unternehmen für Gesundheitstechnologie, das SOPHiA AI (KI) entwickelt hat, die fortschrittlichste Technologie für klinische Genomik, die Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen dabei unterstützt, Patienten besser zu diagnostizieren und zu behandeln. Das globale Netzwerk von 410 Institutionen in 55 Ländern, das die von SOPHiA ermöglichte analytische Plattform SOPHiA DDM® nutzt, bildet die weltweit größte Gemeinschaft im Bereich klinische Genomik. Dadurch, dass es weltweit eine rasch zunehmende Anwendung genomischer Tests ermöglicht, die Daten in klinische Erkenntnisse umformen, aufgrund derer Maßnahmen ergriffen werden können, und das Wissen innerhalb der Gemeinschaft ausgetauscht wird, demokratisiert SOPHiA GENETICS die datengestützte Medizin, damit Menschenleben gleichberechtigt gerettet werden können. Die Erfolge des Unternehmens wurden durch das MIT Technology Review anerkannt, das das Unternehmen im Jahr 2017 in die "50 Smartest Companies" einreihte. Weitere Informationen: http://www.sophiagenetics.com



Fast Company ist die weltweit führende Medien-Marke im Bereich fortschrittliche Unternehmen mit einer einzigartigen redaktionellen Ausrichtung auf technologische Innovation, ethische Wirtschaft, Führungsqualitäten und Design. Die Fast Company hat ihren Hauptsitz in New York City und wird von der Mansueto Ventures LLC, einem der führenden Medienunternehmen der USA, herausgegeben.



