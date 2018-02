In ihrer ersten Regierungserklärung vor dem neuen Parlament wählt die Kanzlerin klare Worte - vor allem in Richtung der Nationalisten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel geht auf Konfrontationskurs zu den osteuropäischen Staaten. Ungarn und Polen hatten sich bislang geweigert Flüchtlinge aus anderen EU-Staaten aufzunehmen. "Solidarität kann in der EU keine Einbahnstraße sein", sagte Merkel in einer Regierungserklärung am Donnerstag im Bundestag.

Denn bei den Strukturfonds müsse künftig auch das Engagement für die Aufnahme von Flüchtlingen beachtet werden, sagte sie. Länder wie Polen sind Netto-Empfänger bei EU-Leistungen, Deutschland ein Netto-Zahler.

Die EU-Regierungen starten am Freitag eine Debatte über den mittelfristigen EU-Finanzrahmen von 2021 bis 2027. "Wir brauchen einen neuen Aufbruch für Europa", sagte die Kanzlerin. Sie machte sich eine langjährige SPD-Forderung zu eigen, die EU-Gelder nach Kriterien der Flüchtlingspolitik zu verteilen. "Bei der Neuverteilung der Strukturfonds-Mittel müssen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...