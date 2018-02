Reading, England (ots/PRNewswire) -



Land Rover und die Bullitt Group enthüllen Details des brandneuen Land Rover Explore - ein Outdoor-Phone für alle, die für das Abenteuer leben und ein Telefon brauchen, das allen Widrigkeiten standhält. Das Outdoor-Phone wird nun auf dem Mobile World Congress vom 26. Februar bis 1. März 2018 in Barcelona ausführlich präsentiert.



Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier:



https://www.multivu.com/players/uk/8276351-land-rover-explore-outd oor-phone/



Das Herzstück des Land Rover Explore ist ein leistungsstarker 4000mAh Akku, der die Energie für zwei Tage typischen Gebrauchs oder für einen ganzen Tag voller Aktivitäten liefert. Dabei ist die GPS-Navigation- und Kartenfunktion konstant auf dem 5" HD-Display aktiviert. Die Akkulaufzeit kann auch verdoppelt werden, indem das mitgelieferte Adventure Pack für unterwegs verwendet wird.



Einmal hinzugefügt, macht dieses ein separates GPS-Gerät überflüssig, da das Adventure Pack mit einer GPS-Patch-Antenne ausgestattet ist, die die Zuverlässigkeit und Genauigkeit des GPS verbessert. Darüber hinaus bringt es auch zusätzliche 3600 mAh Akkuleistung und überzeugt mit erstklassigen topographischen Karten, inklusive ViewRanger und Skyline Augmented Reality.



Andere verfügbare Hardwarepakete umfassen einen leistungsfähigen, zusätzlichen Akku mit 4370mAh und eine universelle Fahrradhalterung. Diese Ausstattung ermöglicht noch längere Abenteuer, da die Nutzer so noch weitere Strecken zurücklegen und noch länger draußen in der Natur bleiben können.



Das Land Rover Explore macht den täglichen Gebrauch im Freien problemlos mit und überzeugt durch außergewöhnliche Haltbarkeit. Es wurde mit einem werkseitig montierten Bildschirmschutz aus 1,8 Metern Fallhöhe getestet; außerdem übersteht es auch Unterwassereinsätze ohne Schäden, sogar in Salzwasser, was einer IP68-Klassifizierung entspricht. Darüber hinaus kann es extremen Temperaturen, Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und Vibrationen standhalten. Dieses Schutzniveau stellt sicher, dass das Gerät auch bei starken Regengüssen oder auf schlammigen Wegen funktioniert und die Nutzer somit jederzeit mit anderen Personen in Verbindung bleiben können.



Das Land Rover Explore wurde in enger Zusammenarbeit mit Land Rover entworfen und zitiert Design-Elemente des Land Rover Discovery. Vom Frontgrill über die Scheinwerferarchitektur bis hin zu Elementen aus dem Armaturenbrett spiegelt es elegant die Essenz der Marke Land Rover wider.



Das Land Rover Explore ist ein langlebiges Outdoor-Phone in stilvollem Design, das sich sowohl für das Büro als auch für Outdoor-Aktivitäten eignet.



Der Startbildschirm zeigt ein anpassbares Outdoor-Dashboard für den sofortigen Zugriff auf Wetterinformationen und Sensordaten des Geräts. Dieses Dashboard kann so eingerichtet werden, dass Details, die für die jeweilige Outdoor-Aktivität besonders relevant sind, auf einen Blick zu sehen sind. Das Explore Hub ist ein kuratiertes App-Portal, das Zugriff auf Content ermöglicht, der für viele Outdoor-Aktivitäten relevant ist. Zudem sind hier die Land Rover InControl Apps zu finden. Zusätzlich gibt es kleine aber feine Funktionen wie eine handliche SOS-Taschenlampe und einen Rot-Filter-Modus zur Verringerung der Blendung durch den Bildschirm in der Nacht. Auch diese Funktionen machen das Land Rover Explore zum idealen Outdoor-Phone für alle, die die Natur lieben.



Zu den besonders erwähnenswerten Features gehört auch ein heller 5-Zoll-Full-HD-Bildschirm, der für eine gute Lesbarkeit bei Sonnenlicht optimiert ist, während der Touchscreen auch mit nassen Fingern oder mit Handschuhen bedient werden kann. Eine Dual-SIM-Funktion ermöglicht verbesserte Konnektivitätsoptionen, so dass Nutzer sich auch mit zwei Handy-Netzen verbinden können.



Joe Sinclair, Director of Branded Goods and Licensing bei Jaguar Land Rover, freut sich über die Zusammenarbeit mit der Bullitt Group: "Wir entwickeln zusammen das Smartphone, das wir alle gerne besitzen würden. Eine perfekte Kombination aus Design und Funktionalität, die die DNA des Land Rover verkörpert und es dem Kunden ermöglicht, länger draußen zu sein und mehr erleben zu können."



Peter Stephens, CEO der Bullitt Group, die globaler Lizenznehmer von Land Rover ist, kommentiert die Zusammenarbeit wie folgt: "Auf unserer Führungsposition im Markt robuster Handylösungen aufbauend, sehen wir die wachsende Unzufriedenheit der Kunden mit der Zerbrechlichkeit ihrer Smartphones und insbesondere mit der schlechten Akkulaufzeit, die sie daran hindert, ihr Mobiltelefon für wichtige Teile ihres Alltags zu nutzen. Das Land Rover Explore vereint in sich all unser Know-how, ein Gerät zu schaffen, das perfekt für jede Outdoor-Aktivität geeignet ist, ohne dabei auf ein schlankes Design verzichten zu müssen."



Das Land Rover Explore wird zusammen mit dem Adventure Pack erhältlich sein und bringt GPS-Handheld-Funktionen direkt auf das Smartphone. Der UVP beträgt 649,- EUR. Das Land Rover Explore wird ab April 2018 über http://www.landroverexplore.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich sein.



Das Land Rover Explore wird auf dem Mobile World Congress (Stand CS78) zu sehen sein, gefolgt vom Genfer Automobilsalon vom 8. bis 18. März 2018.



Schlüsselspezifikationen



- Sehr leistungsfähiger Akku (4000mAh) plus zusätzliche Akku Packs - Spritzwasser-, Wasser- und Staubbeständigkeit, zertifiziert nach IP68 - Sturzsicher bis 1,8 Meter mit ab Werk montiertem Bildschirmschutz - Erstklassige, detaillierte topographische Off-Road-Kartendarstellung von ViewRanger, mit Skyline Augmented-Reality-Feature - Inklusive Premium Off-Road Karten-Gutschein, entweder für landesweite oder regionale topographische Karten - Individuell anpassbares Outdoor-Dashboard für den Zugriff auf die wichtigsten Wetterinformationen, Sensordaten und On-Device-Tools je nach Aktivität: z.B. Wetter, Wind, Gezeiten, Kompass, SOS-Licht, etc. - Android "Nougat", mit geplantem Upgrade auf "Oreo". - 4GB RAM und 64GB ROM, erweiterbar über microSD - Deca-Core 2.6GHz 64 bit MTK Helio X27 Chipsatz mit Dual-SIM-Funktionalität - 16 MP Rückkamera, 8 MP Frontkamera, 4 x Digitalzoom - Helles 5-Zoll-FHD-Display, Corning ® Gorilla® Glass 5 geschützt, optimiert für den Outdoor-Einsatz - Touchscreen kann mit Handschuhen oder mit nassen Fingern bedient werden. - Der Rot-Filter-Modus reduziert die Blendung durch den Bildschirm in der Nacht und bewahrt die natürliche Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen. - LTE Cat 6 - Kuratierte Apps und Content-Kataloge, relevant für Outdoor-Aktivitäten.



Adventure Pack Spezifikationen



- 3600mAh Zusatzakku - 25 x 25mm Keramik Patch-GPS-Antenne - TPU Schutzhülle - Karabinerhaken aus Edelstahl - Sturzgeprüft aus 1,8 Metern nach IP68



Bike Pack Spezifikationen



- Fahrradhalterung und Case für Lenkstange und Lenker - Neigungswinkel zum Einstellen des Betrachtungswinkels oder zum Ändern der Geräteausrichtung



Spezifikation des Akku Packs



- Ultimative Akkuleistung, zusätzliche 4370 mAh Akkukapazität - Sturzgeprüft aus 1,8 Metern nach IP68



Über Bullitt Group



Die Bullitt Group unterstützt globale Marken, ihr Produktportfolio in neuen Segmenten zu erweitern, insbesondere im Markt für vernetzte Geräte. Wir entwerfen, produzieren, vermarkten und vertreiben Produkte auf Lizenzbasis für unsere Markenpartner. Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 hat die Bullitt Group Millionen an Mobiltelefonen, Audioprodukten sowie anderen vernetzten Geräten und dazugehörigen Peripheriegeräten entworfen, hergestellt und in mehr als 60 Ländern weltweit vertrieben. Der Hauptsitz der Bullitt Group befindet sich in Reading, England. Weitere Standorte befinden sich in Taipei (Taiwan), Shenzhen (China), New York (USA) und Singapur.



http://www.bullitt-group.com



Über Land Rover



Seit 1948 stellt Land Rover authentische Allradfahrzeuge her, die durch die gesamte Modellpalette eine breite Leistungsfähigkeit repräsentieren. Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar und Range Rover Evoque definieren jeweils die SUV-Sektoren der Welt, wobei 80 Prozent dieser Modellpalette in mehr als 100 Länder exportiert werden.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/643327/Outdoor_Phone.jpg )



Video:



https://www.multivu.com/players/uk/8276351-land-rover -explore-outdoor-phone/ (https://www.multivu.com/players/uk/8276351-land-rover-explore-outdoor-phone/)







OTS: Land Rover and Bullitt Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129673 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129673.rss2



Pressekontakt: Text100 Global Communications Jana Radspieler Telefon: +49-(0)-89-998-370-83 LandRoverExplore@text100.de