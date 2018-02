Internationaler Test mit internationaler Ski-Elite



Sankt Johann-Alpendorf (ots) - Vom 03.-05. April 2018 findet der internationale WorldSkitest im Skigebiet Snow Space Salzburg in Sankt Johann-Alpendorf statt. Alle namhaften Skihersteller stellen sich jährlich diesem Test, um die neuen Produkte, die in der darauffolgenden Saison gelauncht werden, mit einer breiten Gruppe zu testen. Dabei treffen sich auch einige Stars aus dem Skizirkus. In Sankt Johann-Alpendorf sind unter anderem Testleiter und Olympiasieger Franz Klammer, Vizeweltmeister Dominik Paris, Olympiasieger Fritz Strobl, Weltmeister Manfred Pranger, 2-fach Vizeweltmeister Rainer Schönfelder, Olympiasieger und Weltmeister Mario Matt, Doppelweltmeister Michael von Grüningen, Paralympics-2-fach Silbermedaillengewinner Matthias Lanzinger, ÖSV Läuferin Tamara Tippler und aus dem Slowenischen Skiteam Ana Drev mit dabei.



Der WorldSkitest ist schon seit Jahren Fixpunkt bei allen namhaften Skiherstellern. Über 120 Tester aus verschiedensten Kategorien testen an drei Tagen alle Produkte, die dann in der darauffolgenden Saison in den Geschäften vertrieben werden. Um die Objektivität zu wahren, werden alle Skier beklebt, so dass sie für den Tester unkenntlich sind. Testleiter ist Franz Klammer, der den World Ski Test schon seit Jahren begleitet: "Die Skiindustrie bietet für jede/n SkifahrerIn den perfekten Ski, abgestimmt auf das jeweilige Fahrkönnen und die unterschiedlichen Anforderungen an die Skier. Aus dieser enorm großen Auswahl und Vielfalt den richtigen und individuell passenden Ski zu finden, ist gar nicht so einfach. Leider sind nach wie vor rund 70 - 80 % der Skifahrer mit dem für sie "falschen" Ski unterwegs! Die Ergebnisse des WorldSkitest geben dem Konsumenten eine professionelle Hilfestellung für den Skikauf. Es werden rund 220 Paar Skier in 13 verschiedenen Kategorien (Alpin-, Freeride- und TourenSkitest) getestet. Getreu dem Slogan des Skigebiets Snow Space Salzburg "Best of Mountains" freut sich das gesamte WorldSkitest Team auf unvergessliche Testtage und ein abwechslungsreiches Programm."



Zwtl.: Auch Sankt Johanner Skihersteller stellt sich dem Test



Der Sankt Johanner Tischlermeister Rupert Thurner beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Thema Ski und bietet für interessierte Kunden einen Workshop, bei dem binnen vier Tagen ein eigener Ski hergestellt werden kann. Aufgrund des vor Ort stattfindenden WorldSkitest hat er sich dazu entschlossen, sich mit seinen selbstgemachten Skiern auch dem Test zu stellen und auf seine Wettbewerbsfähigkeit zu prüfen. Er tritt unter der Kategorie Open Space an.



