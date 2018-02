Mannheim (ots) - Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab), das führende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value Chain Management, stellt im Rahmen einer Business-Breakfast-Reihe das neue Standard-Handbuch "Reporting und Analyse mit SAP - SAP BusinessObjects und Embedded Analytics" vor. In dem Buch vermitteln die Camelot-Experten leicht verständlich und praxisorientiert, wie sich Unternehmensdaten mit SAP-Reporting- und Analysewerkzeugen professionell auswerten und aufbereiten lassen.



Die Autoren, vier Camelot ITLab-Spezialisten aus den Bereichen Business Analytics und Business Intelligence, berücksichtigen dabei alle aktuellen Entwicklungen von den neu eingeführten Cloud-Werkzeugen bis zum Einsatz von Embedded Analytics für das operative Reporting. Eine umfassende Vorstellung der Analyse- und Reportingtools der SAP hilft dem Leser bei der Entscheidung für die richtigen Werkzeuge. Praxisorientierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit vielen Screenshots unterstützen bei der konkreten Anwendung und Umsetzung.



"Die Reporting-Werkzeuge von SAP haben eine lange und wechselvolle Geschichte hinter sich. Bei der Auswahl eines Werkzeugs sind Kunden oft unsicher im Hinblick auf Funktionsumfang, Berichterstellungsmöglichkeiten und inwieweit ein Tool tatsächlich die individuellen Anforderungen erfüllt. Mit unserem Buch möchten wir ihnen Orientierung geben und einen Überblick über wegweisende neue Tools wie SAP Analytics Cloud oder Digital Boardroom bieten", kommentiert Dr. Torben Hügens, Co-Autor und Leiter des Bereichs Business Analytics bei Camelot ITLab, die Motivation für das Fachbuch.



Interessenten haben die Möglichkeit, bei der aktuellen Business-Breakfast-Veranstaltungsreihe der Camelot ITLab exklusive Einblicke in das Buch zu erhalten und sich mit den Autoren auszutauschen. Informationen unter www.camelot-itlab.com/businessbreakfast



Veröffentlicht wurde das Fachbuch als Neuauflage 2017 bei SAP PRESS, einer gemeinschaftlichen Initiative von SAP SE und der Rheinwerk Verlag GmbH. Es ist erhältlich im Onlineshop des Verlags: https://www.rheinwerk-verlag.de/reporting-und-analyse-mit-sap_4433/



Das Werk richtet sich sowohl an Entscheidungsträger, die bei der Auswahl der richtigen Werkzeuge zur Umsetzung von Reporting-Anfragen Unterstützung benötigen, als auch an Implementierungs- und Prozessberater, die über detaillierte Kenntnisse der verfügbaren Reporting-Werkzeuge von SAP verfügen müssen.



Über Camelot ITLab GmbH



Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist das führende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value Chain Management. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLab Kunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrum reicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in der digitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen.



Als Teil der CAMELOT Group mit weltweit 1.700 Mitarbeitern steht Camelot ITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität und End-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions.



