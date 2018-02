Angela Merkel hat in einer Regierungserklärung die Position Deutschlands für den EU-Haushalt erläutert. Sie will Finanzhilfen auch an Mitarbeit knüpfen, etwa bei den Belastungen durch die Flüchtlingspolitik.

Einen Tag vor dem informellen EU-Gipfel hat Kanzlerin Angela Merkel die Position Deutschlands für die Debatte über den Haushalt der Union abgesteckt. Sie betrachte den EU-Austritt Großbritanniens "auch als Chance, die EU-Finanzen insgesamt auf den Prüfstand zu stellen", sagte Merkel am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Dabei pochte sie im Hinblick auf den mittelfristigen EU-Finanzrahmen von 2021 bis 2027 auf die Finanzierung neuer Aufgaben wie den europäischen Grenzschutz. Zudem machte sie deutlich, dass Deutschland Finanzhilfen etwa an osteuropäische Länder auch mit deren Mitarbeit etwa bei der Flüchtlingspolitik verknüpfen wolle.

"Wir brauchen einen neuen Aufbruch für Europa", sagte Merkel vor dem Treffen der 27 EU-Regierungen ohne Großbritannien am Freitag in Brüssel. 2018 sei das Jahr, in dem die Weichen für die Zukunft gestellt werden müssten. ...

