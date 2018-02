Paris - Die negative Entwicklung an den US-Börsen hat sich am Donnerstag an den europäischen Aktienmärkte fortgesetzt. Grund ist die Aussicht auf steigende Zinsen. Die teils kräftigeren Verluste zum Handelsauftakt verringerten sich allerdings im Handelsverlauf.

Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, verlor gegen Mittag 0,43 Prozent auf 3'415,53 Punkte. Der CAC 40 in Paris sank um 0,31 Prozent auf 5'285,74 Punkte. Der britische FTSE-100 ("Footsie") verlor 0,90 Prozent auf 7'215,80 Punkte.

In den Vereinigten Staaten waren die Aktienkurse am Mittwoch nach der Bekanntgabe des Fed-Protokolls ins Minus gedreht, während die Renditen von US-Staatsanleihen deutlich angezogen. "Laut einer Mehrheit der Teilnehmer erhöht der stärkere wirtschaftliche Ausblick die Wahrscheinlichkeit für weitere graduelle Leitzinsanhebungen", hatte im Protokoll der US-Notenbank von Ende Januar gestanden. Das habe wieder die Sorgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...