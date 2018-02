London - Die britische Grossbank Barclays sieht sich nach einem Milliardenverlust im vergangenen Jahr wieder im Aufwind. Dank einer verbesserten Kapitalausstattung können die Anteilseigner 2018 mit einer Rückkehr zu den höheren Dividenden aus der Vergangenheit rechnen, wie das Geldhaus am Donnerstag in London mitteilte. Zudem erwägt Barclays, erstmals seit über zwei Dekaden eigene Aktien vom Markt zurückzukaufen.

An der Börse kamen die Nachrichten glänzend an: Die Barclays-Aktie gewann am Morgen deutlich an Wert und lag zuletzt mit 4,68 Prozent im Plus bei 211,55 britischen Pence. Auf Jahressicht liegt sie damit nun im Plus trotz des zwischenzeitlichen Kursrutschs an den Weltbörsen.

Bankchef Staley sieht die Bank trotz bleibender Baustellen im Aufwind: "Auch wenn wir immer noch einige Altlasten zu verarbeiten haben, bin ich zuversichtlich, dass wir aus unserem Geschäft Überschusskapital erwirtschaften werden." Ziel sei weiterhin, einen grösseren Anteil davon über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Anteilseigner zurückzugeben.

Watch Barclays CEO Jes Staley discuss 2017 performance on Bloomberg BarclaysResults https://t.co/tjaxgD3Znk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...