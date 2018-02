Steigende Kurse, mehr Aktionäre in Deutschland, mehr Börsengänge - geht doch. Wie kann man davon profitieren, wenn man die jüngsten DAX-Rekorde verpasst hat? Ansätze von Nicolai Tietze von der Deutschen Bank. Kaum börsennotiert und schon in einem Index? So einfach geht das normalerweise nicht! Doch! "Unternehmen ab einer gewissen Größe und Marktkapitalisierung kommen in den Solactive IPO Deutschland Index gleich am nächsten Tag.", sagt Nicolai Tietze von der Deutschen Bank im Gespräch mit Antje Erhard. Der Index werde also unregelmäßig angepasst. Zwar gäbe es in Frankfurt nicht annähernd so viele Börsengänge wie in New York, aber die Qualität sei wesentlich besser als noch vor zehn, zwanzig Jahren.Auch Insider-Wissen kann sich in Börsen-Performance niederschlagen, ganz legal. Sehen Sie hier wie.Und die Performance der Indizes? Mehr dazu im Gespräch.