Berlin (ots) - Klimaschutz im Luftverkehr - wie das geht, zeigt ab sofort die neue Wissensplattform www.klimaschutz-portal.aero. Die Webseite bündelt Informationen darüber, mit welchen Strategien und Maßnahmen die Emissionen des Luftverkehrs reduziert werden und wie langfristig klimaneutral geflogen werden kann. Das Portal soll helfen, die Diskussion über den Klimaschutz im Luftverkehr zu versachlichen, Zusammenhänge transparent darzustellen und Chancen und Entwicklungen der Klimaschutzmaßnahmen im Luftverkehr aufzuzeigen.



Fliegen verbindet Menschen, Märkte und Kulturen über Landesgrenzen und Kontinente hinweg. Es ermöglicht den freien Handel, das Reisen und den internationalen Austausch in einer globalisierten Welt. Doch bei jedem Flug stößt ein Flugzeug Emissionen aus, die sich negativ auf die Umwelt auswirken können. In den Augen mancher Kritiker gilt der Luftverkehr sogar als Klimakiller Nr. 1. Fakt ist: Der Anteil der CO2-Emissionen der Luftfahrt am weltweiten CO2-Ausstoß beträgt 2,55 Prozent und kaum eine andere Branche hat sich derart ambitionierte Klimaschutz-Ziele gesetzt. Wie bereits heute der Ausstoß von Treibhausgasen gemindert wird und was künftig unternommen wird, um klimafreundlicheres Fliegen zu ermöglichen, das finden die Besucher der Webseite verständlich, transparent und objektiv aufbereitet. Ausführlich wird auf die unterschiedlichen Themen eingegangen, u.a.:



- Wie kann der Energieverbrauch weiter gesenkt werden? - Wie funktionieren Modelle zur CO2-Kompensation? - Mit welchen Mitteln wäre klimaneutrales Fliegen möglich? - Welche Chancen bietet der Einsatz von alternativen, nicht-fossilen Kraftstoffen?



Betreiber der Webseite ist der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL).



