Das Immobilienportal immowelt.at hat die Angebotspreise von Mietwohnungen für Singlehaushalte (bis 40 Quadratmeter) in österreichischen Städten mit Universitäten untersucht. Am höchsten ist der Quadratmeterpreis (Nettomiete plus Betriebskosten) demnach in Innsbruck. Er stieg 2017 um fünf Prozent auf 17,30 Euro. In Graz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...