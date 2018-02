NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Telefonica auf "Neutral" nach Zahlen mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Das vierte Quartal des Telekomkonzerns habe dank der Geschäftsentwicklung in den spanisch sprechenden Gebieten Lateinamerikas sowie in Deutschland und Großbritannien leicht über der Konsenseinschätzung gelegen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2018 scheine alles in allem den Erwartungen zu entsprechen./ck/la

Datum der Analyse: 22.02.2018

