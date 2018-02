Stadtlohn - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) notierte gestern Morgen bei 24.880/25.020 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de". Der Index habe sich bis zur Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag zunächst abwartend bewegt. Der Dow Jones habe in einer engen Range seitwärts geschwankt.

Den vollständigen Artikel lesen ...