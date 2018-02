HAMBURG / ESSEN (ots) - Ewan McGregor wird in diesem Jahr mit der GOLDENEN KAMERA als "Bester Schauspieler International" ausgezeichnet.



2017 verlief für den Hollywood-Star so rasant wie eines seiner größten Hobbies - das Motorrad fahren. In der Fortsetzung des Films "Trainspotting" ("T2 Trainspotting") übernahm er erneut die Rolle des Mark Renton. Im Drama "40 Tage in der Wüste" verkörperte er sowohl den Sohn Gottes als auch den Teufel. In Disneys Erfolgsfilm "Die Schöne und das Biest" glänzte er als charmanter, umtriebiger Kerzenleuchter Lumière. Und mit einer Doppelrolle in der dritten Staffel der Netflix-Serie "Fargo" erreichte er seinen bisherigen Karrierehöhepunkt. McGregor spielte die beiden ungleichen Brüder Emmit und Ray Stussy. Für diese Glanzleistung wurde er gerade erst mit einem Golden Globe ausgezeichnet.



Seinen Durchbruch feierte der gebürtige Schotte 1994 mit dem Thriller "Kleine Morde unter Freunden". Fortan begeisterte er neben Cameron Diaz in der Krimi-Komödie "Lebe lieber ungewöhnlich" (1998) oder in den "Star Wars"-Episoden I-III. 2001 spielte er an der Seite von Nicole Kidman in der Musik-Romanze "Moulin Rouge", was ihm eine Golden-Globe-Nominierung einbrachte. 2009 mimte er den Camerlengo im Dan-Brown-Klassiker "Illuminati". Für die Romanverfilmung "Der Ghostwriter" erhielt McGregor 2010 den Europäischen Filmpreis. 2016 zeigte er darüber hinaus sein Talent als Regisseur. So wirkte er in der Verfilmung von Philip Roths gleichnamigem Roman "Amerikanisches Idyll" nicht nur als Schauspieler mit, sondern übernahm zugleich die Regie.



"Ewan McGregor beherrscht Mainstream ebenso wie Independent. Gutaussehend, charismatisch, wandlungsfähig - diese Worte fallen immer wieder. Grandios seine Rollenwahl, die ihn nie hat in eine Schublade rutschen lassen", begründet die Redaktion der GOLDENEN KAMERA die Auszeichnung. "Sein Erfahrungsschatz deckt die schauspielerische Bandbreite von Thriller, romantischer Komödie bis hin zu künstlerischen Experimenten ab. Er ist einer der ganz wenigen, der scheinbar jede Rolle zum Leben erwecken kann."



Die Verleihung der GOLDENEN KAMERA findet heute Abend in der Hamburg Messe statt und wird ab 20.15 Uhr im ZDF übertragen.



