Frankfurt - Der Deutsche Concept Kaldemorgen LC (ISIN LU0599946893/ WKN DWSK00) ist ein Multi-Asset-Fonds mit integriertem Risikomanagement, so die Experten von DWS Investments.Durch die flexible Allokation von Aktien und Anleihen in Verbindung mit dem Einsatz von Währungs- und Absicherungsstrategien solle die risikoadjustierte Rendite langfristig maximiert werden. Das Fondsmanagement strebe eine angemessene Beteiligung an steigenden Märkten und einen gewissen Schutz des Kapitals bei fallenden Märkten an. Die Schwankungsbreite des Fondsanteilswertes und mögliche Verluste in einem Kalenderjahr sollten im einstelligen Prozentbereich gehalten werden (keine Garantie).

Den vollständigen Artikel lesen ...