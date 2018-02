Mit steigenden Umsätzen hält das Telekom-Duo Höttges/Dannenfeldt die Konkurrenz in Schach. Doch nach dem Ausstieg von Finanzvorstand Dannenfeldt könnten die Schulden noch schneller steigen.

Tim und Tom galten als unzertrennlich bei der Deutschen Telekom. Der eine - Vorstandschef Tim Höttges - ist der Showman, der die große Bühne liebt. Der andere - Finanzchef Thomas Dannenfeldt - hält lieber im Hintergrund den Laden zusammen und arbeitet an der Performance der Geschäftszahlen. So kletterten die beiden in den vergangenen 18 Jahren in unterschiedlichsten Funktionen gemeinsam die Karriereleiter bei der Telekom nach oben.

In den nächsten Monaten findet die Ära dieses Tandems ein jähes Ende. Dannenfeldt kündigte jetzt offiziell an, was einige Vertraute schon länger ahnten: Der Finanzvorstand lässt seinen am 31. Dezember 2018 endenden Vertrag auslaufen. "Aus privaten Gründen", heißt es offiziell. Tim Höttges macht also alleine weiter und hat seine Vorstandsmannschaft für seine zweite bis 2024 laufende Amtszeit auf fast allen Positionen neu besetzt.

Die gemeinsame Bilanz von Tim und Tom kann sich durchaus sehen lassen, wie die am Donnerstagmorgen vorgestellten Telekom-Geschäftszahlen für das Jahr 2017 zeigen. Fast alle wichtigen Kennzahlen weisen bessere Werte als in den Vorjahren aus - und das liegt nicht nur an der Aufholjagd von T-Mobile in den ...

