US-Aktien gerieten nach dem hawkischeren Fed-Sitzungsprotokoll unter Druck DAX® (DE30 in der xStation 5) unterschreitet den kurzfristigen Konsolidierungsbereich Deutsche Telekom (DTE.DE) und ProSiebenSat1 (PSM.DE) haben ihre Ergebnisberichte veröffentlicht

Zusammenfassung:Die gestrige Veröffentlichung des Fed-Sitzungsprotokolls ließ die US-Anleiherenditen aufgrund des zunehmenden Vertrauens der Notenbanker in das Wirtschaftswachstum auf 2,95% steigen. Als Reaktion darauf sind die US-Aktien alle in die Verlustzone gerutscht. Der Dow Jones (US30) verlor 0,67% an Wert, der S&P 500 (US500) 0,55% und der Nasdaq (US100) 0,22%. In Japan gab der Nikkei (JAP225) 1,07% nach, da die zurückgehende Risikobereitschaft die Yen-Stärke ankurbelte. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) verzeichnete einen leichten Gewinn von 0,12%. Die chinesischen Aktien stiegen und versuchen nun ihre Konkurrenten der Region nach einer einwöchigen Pause einzuholen. In Europa eröffneten die wichtigsten Indizes aufgrund der schwachen US- und gemischten asiatischen Sitzung tiefer. Alle 19 Branchen des STOXX Europa 600 verzeichnen zu Beginn des Handelstages Kursrückgänge. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die erhöhte Volatilität am frühen Nachmittag ...

