Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft hat von dem für Freitag geplanten EU-Gipfel eine europäische Strategie für mehr Wettbewerbsfähigkeit anstatt weiterer sozialer Maßnahmen gefordert. "Wenn Europa im Wettbewerb mit USA und China mithalten will, braucht die EU eine Strategie für mehr Wettbewerbsfähigkeit und eine baldige Umsetzung", erklärte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) solle sich bei dem Gipfel hierfür stark machen.

"In Brüssel steht das soziale Europa zu sehr im Mittelpunkt", monierte der Chef der Kammerorganisation. "Mehr Umverteilung hilft uns bei den weltwirtschaftlichen Herausforderungen nicht weiter." Man dürfe sich nicht von der guten Konjunktur in den EU-Ländern blenden lassen - europäische Unternehmen stünden nicht mehr in allen Sektoren an der Weltspitze, insbesondere im so zukunftsträchtigen Bereich Digitalisierung.

Am Freitag wollen die 27 Staats- und Regierungschefs das erste Mal über den mehrjährigen Finanzrahmen ab 2021 sprechen - also die Zeit nach dem britischen Ausscheiden aus der Europäischen Union (EU). Merkel sagte am Donnerstag in einer Regierungserklärung, übergeordnetes Ziel eines modernisierten EU-Haushalts müsse ein wettbewerbsfähiges Europa sein. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles forderte eine "Neuausrichtung" der deutschen Europapolitik, bei der die soziale Dimension gestärkt werden und die Ungleichheit der Lebensverhältnisse abgebaut werden soll.

(Mitarbeit: Stefan Lange)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2018 06:13 ET (11:13 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.