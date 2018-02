Zürich - Mit dem Schweizer Aktienmarkt geht es am Donnerstag talwärts, wobei sich der Leitindex im Vergleich zum Tiefststand des Vormittags etwas erholt hat. Belastet wird die Stimmung von den Protokollen der Januar-Sitzung der US-Notenbank, die Signale für weitere Leitzinserhöhungen lieferten. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen schnellten prompt in die Höhe. "Falls die Renditen in den kommenden Tagen über drei Prozent klettern sollten, wäre das kurzfristig eine arge Belastung für die Aktienmärkte", hiess es aus dem Handel. Käufer könnten dann "den Bären das Spielfeld überlassen".

Auch aus Europa erreichten die Märkte am Donnerstagmogen kaum positive Botschaften. So hat beispielsweise die sehr gute Stimmung in den deutschen Chefetagen im Februar einen deutlichen Dämpfer erhalten. Das vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima fiel stärker als von Analysten erwartet wurde. Am Nachmittag folgen noch einige Konjunkturdaten aus den USA, die für ein Impulse sorgen könnten. Hierzulande gab es bisher hingegen nur wenige marktbeeinflussende Unternehmensnews.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.50 Uhr 0,51% tiefer bei 8'942,93 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,74% auf 1'472,74 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,55% auf 10'289,41 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln ...

