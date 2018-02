Italiens Aktien steigen, die Mehrheit der Ökonomen erwartet einen marktfreundlichen Wahlausgang. Doch die starken populistischen Parteien und unklaren Mehrheitsverhältnisse bringen neue Risikofaktoren in den Markt.Die Europäischen Aktienmärkte sind für das Jahr 2018 bis auf eine Ausnahme im Minus - Italien. Der italienische FTSE MIB Index erzielte seit Jahresbeginn ein Plus von 4,3 Prozent. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum hat der DAX 3,6 Prozent verloren (siehe Chart). Auch Italiens Anleihen-Markt zeigt sich gelassen. Der Spread der Renditen zwischen zehnjährigen Staatsanleihen aus Italien und Deutschland ist auf dem tiefsten Niveau seit Oktober 2016. Dabei naht mit den Parlamentswahlen am vierten März die nächste große Risikowelle in Italien, welche auch auf andere Märkte Europas überschwappen könnte. Unklar ist, welchen Einfluss populistische Parteien, die einen Austritt aus der EU fordern, nach der Wahl ausüben könnten.

