Stuttgart (ots) - Im Finale des Internationalen Deutschen PR-Preises der DPRG 2018 stehen 74 Einreichungen in 22 Kategorien. Das gab die Deutsche Public Relations Gesellschaft e.V. (DPRG) im Anschluss an die Sitzung der Wettbewerbsjury in Stuttgart bekannt. Die renommierte Auszeichnung wird am 26. April 2018 in München verliehen - bis dahin bleiben die Gewinner traditionell geheim. Die Shortlist gibt es online unter www.pr-preis.de.



In zwei Online-Vorrunden hatte die 36-köpfige Jury unter der Leitung von Prof. Dr. Peter Szyszka eine Vorauswahl getroffen. Anfang Februar wurde während der Sitzung bei EnBW in Stuttgart die Shortlist festgelegt und in geheimer Wahl über die Gewinner entschieden. Ausgezeichnet werden interne und externe Kommunikationskampagnen, Kompetenzen, Maßnahmen und Instrumente sowie PR für spezielle Themen und Märkte. Nach dem unerwarteten Tod des Jurymitglieds Ralf Hering war die Veröffentlichung der Shortlist kurzfristig verschoben worden.



Der Junior Award würdigt kreative Konzepte von Young Professionals und Studierenden. Den DPRG-Wissenschaftspreis gibt es in dieser Saison für Abschlussarbeiten in den Kategorien Bachelor, Master und Dissertation.



Die Preisverleihung findet am 26. April 2018 im Sofitel Bayerpost statt. Das ehemalige Telegrafenamt am Münchner Hauptbahnhof war bereits im Vorjahr Schauplatz des viel beachteten Neustarts des Events unter der Verantwortung des Medienfachverlags Oberauer, dessen Berliner Büro den PR-Preis im Auftrag des Berufsverbandes organisiert. "Wir freuen uns, dass sich viele Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen Monaten neu für eine Mitgliedschaft in unserem Netzwerk entschieden haben", so DPRG-Präsident Norbert Minwegen. "Nach dem spannenden und gut besuchten Jahresauftakt unserer Fach-Arbeitskreise Ende Januar in Berlin geht es im Frühjahr in München um Best Cases - und natürlich um die Menschen hinter erfolgreichen Projekten in den verschiedensten Disziplinen unserer Profession."



Die Ticketpreise sind gegenüber dem Vorjahr unverändert: Die Teilnahme an der Preisverleihung kostet regulär 315,- Euro; DPRG-Mitglieder zahlen nur 239,- Euro (alle Preise netto zzgl. MwSt.). Weitere Informationen und Anmeldung unter http://pr-preis.de/verleihung.



Der Internationale Deutsche PR-Preis der DPRG wird unterstützt von news aktuell sowie von den Partnern Adidas Group, Bosch, Continental, Daimler, Deutsche Bahn, Deutsche Post DHL Group, Sparkasse KölnBonn, Kommoguntia, Unicepta, Voith und Volkswagen.



