FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag nach schwachen Konjunkturdaten merklich gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum Mittag um 0,27 Prozent auf 158,65 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,71 Prozent.

Das überraschend stark gefallene Ifo-Geschäftsklima hat die Anleihen gestützt. Der Frühindikator fiel im Februar überraschend stark. "Alles in allem liefert der Rückgang des Ifo-Index noch keinen Grund zur Sorge", kommentierte Carsten Brzeski, Chefökonom der Direktbank ING-Diba. Allerdings sprach er auch von einem ersten Kratzer für die ansonsten starke deutsche Wirtschaft.

Das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll der US-Notenbank Fed hat die Anleihekurse in Europa damit nicht nachhaltig belastet. Die Fed hatte weitere Zinserhöhungen signalisiert und damit für steigende Renditen bei US-Staatsanleihen gesorgt. Am Nachmittag werden in den USA noch Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht./jsl/jkr/jha/

ISIN DE0009652644

