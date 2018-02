Riyadh - Saudi-Arabien will für den Aufbau einer modernen Unterhaltungsindustrie in den kommenden zehn Jahren etwa 52 Milliarden Euro ausgeben. Mit dem Geld solle auch das erste Opernhaus des Landes gebaut werden, sagte der Leiter der Unterhaltungsbehörde, Ahmed al-Chatib am Donnerstag.

Die Investitionen sind Teil des umfassenden Wirtschaftsumbaus Saudi-Arabiens: Mit der "Vision 2030" will sich das ultrakonservative Königreich unabhängiger von den Einnahmen aus dem Öl-Geschäft machen seine Wirtschaft auf weitere Standbeine verteilen. Von der Unterhaltungsbranche verspricht sich Riad Jobs ...

