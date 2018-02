Die Furcht vor steigenden Zinsen dürfte die US-Börsen auch am Donnerstag fest im Griff haben und eine deutliche Erholung von den Vortagesverlusten verhindern. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich gut behauptet. Am Mittwoch hatten die Kurse an der Wall Street anfängliche Gewinne abgegeben und ins Minus gedreht, nachdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung eine Fortsetzung des geldpolitischen Straffungskurses angedeutet hatte. Höhere Zinsen sind jedoch negativ für den Aktienmarkt, weil sich attraktive Renditen dann auch am Anleihemarkt erzielen lassen, dem überdies der Nimbus des sicheren Hafens anhaftet.

Am Mittwoch stieg die Zehnjahresrendite auf 2,93 Prozent. Auf diesem Niveau verharrt sie zunächst auch am Donnerstag. Der Dollar legte ebenfalls kräftig zu, hat einen Teil seiner Gewinne aber schon wieder abgegeben. Für einen Euro werden 1,2285 Dollar gezahlt. Zeitweise waren es aber nur etwa 1,2225 Dollar. Vor der Veröffentlichung des Fed-Protokolls kostete der Euro indessen etwas über 1,23 Dollar.

Unter den Einzelwerten an der Börse brechen Roku vorbörslich um über 22 Prozent ein. Der Streaminganbieter hat bei der Vorlage seiner Geschäftszahlen einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Die Zahlen lagen dagegen über den Erwartungen. Überraschend gute Zahlen hat auch Pandora Media vorgelegt. Die Aktie steigt um gut 6 Prozent. Der Autovermieter Avis Budget hat mit seinem Quartalsbericht ebenfalls überzeugt, was die Aktie um 9 Prozent nach oben treibt. Cheesecake Factory hat dagegen die Erwartungen verfehlt. Gleichwohl legt die Aktie um 0,9 Prozent zu.

