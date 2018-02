Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Verteidigers des Vaterlandes" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.703,50 +0,18% +1,03% Euro-Stoxx-50 3.414,09 -0,47% -2,56% Stoxx-50 3.036,75 -0,67% -4,44% DAX 12.380,04 -0,73% -4,16% FTSE 7.216,97 -0,89% -5,28% CAC 5.281,33 -0,39% -0,59% Nikkei-225 21.736,44 -1,07% -4,52% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,63 +40

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,51 61,68 -0,3% -0,17 +1,8% Brent/ICE 65,33 65,42 -0,1% -0,09 -1,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.322,95 1.324,60 -0,1% -1,65 +1,5% Silber (Spot) 16,46 16,51 -0,3% -0,05 -2,8% Platin (Spot) 987,00 990,50 -0,4% -3,50 +6,2% Kupfer-Future 3,18 3,22 -1,2% -0,04 -3,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Furcht vor steigenden Zinsen dürfte die US-Börsen auch am Donnerstag fest im Griff haben und eine deutliche Erholung von den Vortagesverlusten verhindern.Am Mittwoch hatten die Kurse an der Wall Street anfängliche Gewinne abgegeben und ins Minus gedreht, nachdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung eine Fortsetzung des geldpolitischen Straffungskurses angedeutet hatte. Höhere Zinsen sind jedoch negativ für den Aktienmarkt, weil sich attraktive Renditen dann auch am Anleihemarkt erzielen lassen, dem überdies der Nimbus des sicheren Hafens anhaftet.

Am Mittwoch stieg die Zehnjahresrendite auf 2,93 Prozent. Auf diesem Niveau verharrt sie zunächst auch am Donnerstag. Der Dollar legte ebenfalls kräftig zu, hat einen Teil seiner Gewinne aber schon wieder abgegeben. Für einen Euro werden 1,2285 Dollar gezahlt. Zeitweise waren es aber nur etwa 1,2225 Dollar. Vor der Veröffentlichung des Fed-Protokolls kostete der Euro indessen etwas über 1,23 Dollar.

Unter den Einzelwerten an der Börse brechen Roku vorbörslich um über 22 Prozent ein. Der Streaminganbieter hat bei der Vorlage seiner Geschäftszahlen einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Die Zahlen lagen dagegen über den Erwartungen. Überraschend gute Zahlen hat auch Pandora Media vorgelegt. Die Aktie steigt um gut 6 Prozent. Der Autovermieter Avis Budget hat mit seinem Quartalsbericht ebenfalls überzeugt, was die Aktie um 9 Prozent nach oben treibt. Cheesecake Factory hat dagegen die Erwartungen verfehlt. Gleichwohl legt die Aktie um 0,9 Prozent zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis, Courbevoie

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q, Palo Alto

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- BE 15:00 Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: +1,4 Punkte zuvor: +1,8 Punkte - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 230.000 16:00 Index der Frühindikatoren Januar PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den Börsen in Europa geht es am Donnerstagmittag nach unten. Die Furcht vor einer schnelleren Straffung der US-Geldpolitik lässt die Anleger vorsichtiger werden. Daneben prägt die Berichtssaison das Geschehen. Am Vormittag belastete kurzfristig der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex. Er hat sich im Februar - zwar auf weiter hohem Niveau - auf den niedrigsten Stand seit September abgeschwächt. Unter dem starken Dollar leiden die Rohstoffaktien, deren Stoxx-Branchen-Index 1,2 Prozent abgibt. Anglo American fallen nach Vorlage von Geschäftszahlen um 2,8 Prozent. Relativ gut halten sich Versicherungs- und Bankenaktien, die nur geringfügig abbröckeln. Sie gelten als Gewinner höherer Zinsen. Rückenwind kommt auch von Barclays, die nach Vorlage von Geschäftszahlen 4,8 Prozent gewinnen. Die Bank will die Dividende verdoppeln. Die Aktie der Deutschen Telekom ist nach den Zahlen des Unternehmens mit einem Abschlag von 2,4 Prozent das Schlusslicht im DAX. Analysten befürchten mit Blick auf die Tochter T-Mobile US, dass sich die Investitionen wegen der anziehenden Zinsen verteuern könnten. Zudem zeigen sich die Analysten von Jefferies und JP Morgan nicht überzeugt vom Ausblick. Leicht über den Erwartungen liegen dagegen die Zahlen der spanischen Telefonica (plus 3 Prozent). Henkel ziehen nach Zahlen um 1,2 Prozent an. Die Ergebnisse von Henkel für 2017 entsprechen laut Investec den Erwartungen. Auch die Zahlen von Prosieben lesen sich laut Händlern gut, der Kurs gewinnt 2 Prozent. BAT (minus 4,4 Prozent) hat zwar im vergangenen Jahr den Gewinn vervierfacht, das lag aber an Sondereffekten. Der Umsatz hat sich schwach entwickelt. Positiv beurteilen Marktteilnehmer das Zahlenwerk des französischen Mischkonzerns Bouygues (plus 2,2 Prozent). Die Autotitel geben trotz des Rückenwinds des stärkeren Dollar erneut überdurchschnittlich nach um 1,0 Prozent. Die Anleger sind vor dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu möglichen Diesel-Fahrverboten wegen der Stickoxid-Konzentrationen nervös, wie es im Markt heißt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Dom 8:30 Mi, 17:10 % YTD EUR/USD 1,2285 +0,09% 1,2267 1,2319 +2,3% EUR/JPY 131,79 -0,36% 131,90 132,61 -2,6% EUR/CHF 1,1516 -0,14% 1,1536 1,1545 -1,7% EUR/GBP 0,8852 +0,30% 0,8838 1,1342 -0,4% USD/JPY 107,28 -0,45% 107,54 107,59 -4,8% GBP/USD 1,3879 -0,23% 1,3880 1,3972 +2,7% Bitcoin BTC/USD 10.270,37 -2,00% 10.708,56 10.635,78 -28,50

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Angst vor steigenden US-Zinsen hat die Börsen der Region Ostasien und Australien am Donnerstag belastet. Gleichzeitig kletterten die Rentenrenditen in Erwartung steigender Zinsen, womit Aktien an Attraktivität verloren. Die Benchmark-Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf das Vierjahreshoch von 2,93 Prozent. Allerdings stemmte sich vor allem die Börse in Schanghai vehement gegen den Trend. Händler attestierten der chinesischen Leitbörse nach der langen Feiertagspause Nachholbedarf, denn gerade am Vortag hatten die Börsen in Hongkong und auf Taiwan zu den festesten gezählt. Auslöser der wieder hochgekochten Zinssorgen war das am Vorabend veröffentlichte US-Notenbankprotokoll. Die US-Währungshüter hatten auf ihrem Treffen Ende Januar übereinstimmend die Meinung vertreten, dass der verbesserte Wachstumsausblick für weitere Zinserhöhungen spricht. Als Treiber in Schanghai fungierten Aktien aus den Sektoren Transportwesen und Einzelhandel. Angeführt wurden die Aufschläge von Titeln aus der chinesischen Luftfahrtbranche: Air China sprangen nur gebremst vom Tageslimit um 10 Prozent, die Titel des Flughafenbetreibers in Schanghai legten um 6,4 Prozent zu. In Hongkong gewann der Sektor rund 5 Prozent . Fluglinien sprachen von einer hohen Nachfrage während der jüngsten Feiertage in China. Den Gegenpol bildete die Börse in Tokio, wo der gestiegene Yen die Kurse zusätzlich belastete. Die Yen-Stärke wurde mit der Flucht in vermeintliche Sicherheit erklärt. Denn die Verunsicherung über den weiteren Zinspfad in den USA sei hoch, hieß es. Unter den Einzelwerten erholten sich in Tokio Nippon Telegraph & Telephone gegen den schwachen Markt um 2,5 Prozent. Der Telekommunikationskonzern hatte einen Aktienrückkauf angekündigt. Chinese Estates gaben nach schwachen Geschäftszahlen 4,8 Prozent in Hongkong nach.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten am Donnerstag auf der Stelle. Der Rückgang des ifo-Index belastet die Spreads nicht. Händler sprechen von einer gewissen Normalisierung auf hohem Niveau.

Zum Protokoll der US-Notenbank heißt es, dieses werde von einigen Marktteilnehmern als vergleichsweise falkenhaft aufgefasst. Das Vertrauen der Fed in ihren Zins- und Inflationsausblick habe zugenommen. Mit unerwartet schnell und stark steigenden Leitzinsen sei aber vermutlich nicht zu rechnen, wie die Aussagen mehrerer Fed-Mitglieder zeigten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Henkel stellt Investoren mit höherem Gewinn und Dividende zufrieden

Der Konsumgüterhersteller Henkel hat im abgelaufenen Jahr dank Verbesserungen in allen Geschäftsbereichen etwas besser abgeschnitten als erwartet. Besonders gut lief es für den DAX-Konzern im Klebstoffgeschäft, das sich besser entwickelte als etwa der Bereich Haar- und Körperpflege. Trotz Gegenwind von der Währungsseite stieg sowohl der Umsatz als auch der Gewinn im Schlussquartal.

Infineon-Chef bestätigt die Prognose

