DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Verteidigers des Vaterlandes" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.703,50 +0,18% +1,03% Euro-Stoxx-50 3.414,09 -0,47% -2,56% Stoxx-50 3.036,75 -0,67% -4,44% DAX 12.380,04 -0,73% -4,16% FTSE 7.216,97 -0,89% -5,28% CAC 5.281,33 -0,39% -0,59% Nikkei-225 21.736,44 -1,07% -4,52% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,63 +40

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,51 61,68 -0,3% -0,17 +1,8% Brent/ICE 65,33 65,42 -0,1% -0,09 -1,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.322,95 1.324,60 -0,1% -1,65 +1,5% Silber (Spot) 16,46 16,51 -0,3% -0,05 -2,8% Platin (Spot) 987,00 990,50 -0,4% -3,50 +6,2% Kupfer-Future 3,18 3,22 -1,2% -0,04 -3,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Furcht vor steigenden Zinsen dürfte die US-Börsen auch am Donnerstag fest im Griff haben und eine deutliche Erholung von den Vortagesverlusten verhindern.Am Mittwoch hatten die Kurse an der Wall Street anfängliche Gewinne abgegeben und ins Minus gedreht, nachdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung eine Fortsetzung des geldpolitischen Straffungskurses angedeutet hatte. Höhere Zinsen sind jedoch negativ für den Aktienmarkt, weil sich attraktive Renditen dann auch am Anleihemarkt erzielen lassen, dem überdies der Nimbus des sicheren Hafens anhaftet.

Am Mittwoch stieg die Zehnjahresrendite auf 2,93 Prozent. Auf diesem Niveau verharrt sie zunächst auch am Donnerstag. Der Dollar legte ebenfalls kräftig zu, hat einen Teil seiner Gewinne aber schon wieder abgegeben. Für einen Euro werden 1,2285 Dollar gezahlt. Zeitweise waren es aber nur etwa 1,2225 Dollar. Vor der Veröffentlichung des Fed-Protokolls kostete der Euro indessen etwas über 1,23 Dollar.

Unter den Einzelwerten an der Börse brechen Roku vorbörslich um über 22 Prozent ein. Der Streaminganbieter hat bei der Vorlage seiner Geschäftszahlen einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Die Zahlen lagen dagegen über den Erwartungen. Überraschend gute Zahlen hat auch Pandora Media vorgelegt. Die Aktie steigt um gut 6 Prozent. Der Autovermieter Avis Budget hat mit seinem Quartalsbericht ebenfalls überzeugt, was die Aktie um 9 Prozent nach oben treibt. Cheesecake Factory hat dagegen die Erwartungen verfehlt. Gleichwohl legt die Aktie um 0,9 Prozent zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis, Courbevoie

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q, Palo Alto

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- BE 15:00 Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: +1,4 Punkte zuvor: +1,8 Punkte - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 230.000 16:00 Index der Frühindikatoren Januar PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den Börsen in Europa geht es am Donnerstagmittag nach unten. Die Furcht vor einer schnelleren Straffung der US-Geldpolitik lässt die Anleger vorsichtiger werden. Daneben prägt die Berichtssaison das Geschehen. Am Vormittag belastete kurzfristig der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex. Er hat sich im Februar - zwar auf weiter hohem Niveau - auf den niedrigsten Stand seit September abgeschwächt. Unter dem starken Dollar leiden die Rohstoffaktien, deren Stoxx-Branchen-Index 1,2 Prozent abgibt. Anglo American fallen nach Vorlage von Geschäftszahlen um 2,8 Prozent. Relativ gut halten sich Versicherungs- und Bankenaktien, die nur geringfügig abbröckeln. Sie gelten als Gewinner höherer Zinsen. Rückenwind kommt auch von Barclays, die nach Vorlage von Geschäftszahlen 4,8 Prozent gewinnen. Die Bank will die Dividende verdoppeln. Die Aktie der Deutschen Telekom ist nach den Zahlen des Unternehmens mit einem Abschlag von 2,4 Prozent das Schlusslicht im DAX. Analysten befürchten mit Blick auf die Tochter T-Mobile US, dass sich die Investitionen wegen der anziehenden Zinsen verteuern könnten. Zudem zeigen sich die Analysten von Jefferies und JP Morgan nicht überzeugt vom Ausblick. Leicht über den Erwartungen liegen dagegen die Zahlen der spanischen Telefonica (plus 3 Prozent). Henkel ziehen nach Zahlen um 1,2 Prozent an. Die Ergebnisse von Henkel für 2017 entsprechen laut Investec den Erwartungen. Auch die Zahlen von Prosieben lesen sich laut Händlern gut, der Kurs gewinnt 2 Prozent. BAT (minus 4,4 Prozent) hat zwar im vergangenen Jahr den Gewinn vervierfacht, das lag aber an Sondereffekten. Der Umsatz hat sich schwach entwickelt. Positiv beurteilen Marktteilnehmer das Zahlenwerk des französischen Mischkonzerns Bouygues (plus 2,2 Prozent). Die Autotitel geben trotz des Rückenwinds des stärkeren Dollar erneut überdurchschnittlich nach um 1,0 Prozent. Die Anleger sind vor dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu möglichen Diesel-Fahrverboten wegen der Stickoxid-Konzentrationen nervös, wie es im Markt heißt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Dom 8:30 Mi, 17:10 % YTD EUR/USD 1,2285 +0,09% 1,2267 1,2319 +2,3% EUR/JPY 131,79 -0,36% 131,90 132,61 -2,6% EUR/CHF 1,1516 -0,14% 1,1536 1,1545 -1,7% EUR/GBP 0,8852 +0,30% 0,8838 1,1342 -0,4% USD/JPY 107,28 -0,45% 107,54 107,59 -4,8% GBP/USD 1,3879 -0,23% 1,3880 1,3972 +2,7% Bitcoin BTC/USD 10.270,37 -2,00% 10.708,56 10.635,78 -28,50

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Angst vor steigenden US-Zinsen hat die Börsen der Region Ostasien und Australien am Donnerstag belastet. Gleichzeitig kletterten die Rentenrenditen in Erwartung steigender Zinsen, womit Aktien an Attraktivität verloren. Die Benchmark-Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf das Vierjahreshoch von 2,93 Prozent. Allerdings stemmte sich vor allem die Börse in Schanghai vehement gegen den Trend. Händler attestierten der chinesischen Leitbörse nach der langen Feiertagspause Nachholbedarf, denn gerade am Vortag hatten die Börsen in Hongkong und auf Taiwan zu den festesten gezählt. Auslöser der wieder hochgekochten Zinssorgen war das am Vorabend veröffentlichte US-Notenbankprotokoll. Die US-Währungshüter hatten auf ihrem Treffen Ende Januar übereinstimmend die Meinung vertreten, dass der verbesserte Wachstumsausblick für weitere Zinserhöhungen spricht. Als Treiber in Schanghai fungierten Aktien aus den Sektoren Transportwesen und Einzelhandel. Angeführt wurden die Aufschläge von Titeln aus der chinesischen Luftfahrtbranche: Air China sprangen nur gebremst vom Tageslimit um 10 Prozent, die Titel des Flughafenbetreibers in Schanghai legten um 6,4 Prozent zu. In Hongkong gewann der Sektor rund 5 Prozent . Fluglinien sprachen von einer hohen Nachfrage während der jüngsten Feiertage in China. Den Gegenpol bildete die Börse in Tokio, wo der gestiegene Yen die Kurse zusätzlich belastete. Die Yen-Stärke wurde mit der Flucht in vermeintliche Sicherheit erklärt. Denn die Verunsicherung über den weiteren Zinspfad in den USA sei hoch, hieß es. Unter den Einzelwerten erholten sich in Tokio Nippon Telegraph & Telephone gegen den schwachen Markt um 2,5 Prozent. Der Telekommunikationskonzern hatte einen Aktienrückkauf angekündigt. Chinese Estates gaben nach schwachen Geschäftszahlen 4,8 Prozent in Hongkong nach.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten am Donnerstag auf der Stelle. Der Rückgang des ifo-Index belastet die Spreads nicht. Händler sprechen von einer gewissen Normalisierung auf hohem Niveau.

Zum Protokoll der US-Notenbank heißt es, dieses werde von einigen Marktteilnehmern als vergleichsweise falkenhaft aufgefasst. Das Vertrauen der Fed in ihren Zins- und Inflationsausblick habe zugenommen. Mit unerwartet schnell und stark steigenden Leitzinsen sei aber vermutlich nicht zu rechnen, wie die Aussagen mehrerer Fed-Mitglieder zeigten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Henkel stellt Investoren mit höherem Gewinn und Dividende zufrieden

Der Konsumgüterhersteller Henkel hat im abgelaufenen Jahr dank Verbesserungen in allen Geschäftsbereichen etwas besser abgeschnitten als erwartet. Besonders gut lief es für den DAX-Konzern im Klebstoffgeschäft, das sich besser entwickelte als etwa der Bereich Haar- und Körperpflege. Trotz Gegenwind von der Währungsseite stieg sowohl der Umsatz als auch der Gewinn im Schlussquartal.

Infineon-Chef bestätigt die Prognose

Infineon-Chef Reinhard Ploss hat den Aktionären im laufenden Geschäftsjahr profitables Wachstum über dem Markt in Aussicht gestellt und die Prognose bestätigt. Auf der Hauptversammlung in München sagte Ploss laut Redetext, die Auftragsbücher seien prall gefüllt. Deshalb dürfte Infineon mit seinen Halbleitern im laufenden Jahr mit einem Risiko von zwei Punkten nach oben oder unten etwa 5 Prozent mehr Umsatz einfahren und auf diesem Niveau eine operative Rendite von 16,5 Prozent erzielen.

Razzien bei ehemaligen Vorstandsmitgliedern von Audi

Im Zuge der Ermittlungen zur Diesel-Affäre bei Audi hat es erneut Razzien gegeben. Wie die Staatsanwaltschaft München II mitteilte, wurden die Privatwohnungen und in einem Fall auch der Arbeitsplatz von drei weiteren Beschuldigten durchsucht. Bei zwei dieser Beschuldigten handelt es sich demnach um ehemalige Mitglieder des Audi-Vorstands.

Adva Optical rutscht in die roten Zahlen

Der Netzwerkausrüster Adva Optical hat im vierten Quartal einen weiteren Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Auch das operative Ergebnis sank, unter dem Strich rutschte das TecDAX-Unternehmen in die roten Zahlen. Der Umsatz verringerte sich im Zeitraum Oktober bis Dezember um 8,4 Prozent auf 117 Millionen Euro.

Fielmann: Hohe Steuerquote schmälert Nachsteuergewinn

Fielmann hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr Brillen verkauft als im Vorjahr und den Umsatz und Vorsteuergewinn prozentual einstellig gesteigert, obwohl es kalenderbedingt vier Verkaufstage weniger gab. Nach Steuern fiel der Gewinnanstieg aufgrund einer überproportional hohen Steuerquote etwas geringer aus, wie Deutschlands größte Optik-Einzelhandelskette mitteilte. Die Dividende soll um 5 Cent auf 1,85 Euro je Aktie steigen.

Fuchs Petrolub erfüllt eigene Prognose - Dividende leicht höher

Fuchs Petrolub ist 2017 in allen Weltregionen deutlich gewachsen, konnte das Ergebnis aufgrund von Rohstoffpreissteigerungen jedoch nur etwa auf Vorjahresniveau halten. Fuchs steigerte den Nettogewinn nach vorläufigen Zahlen um 3,5 Prozent auf 269 Millionen Euro. Das für die Ertragskraft maßgebliche operative Ergebnis (EBIT) lag mit 373 Millionen Euro nur geringfügig über dem Vorjahreswert, während der Umsatz um 9,1 Prozent auf 2,47 Milliarden Euro stieg.

Gerresheimer steigert bei rückläufigem Umsatz die Marge

Der Verpackungsspezialist Gerresheimer hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die Abkühlung auf dem globalen Pharmamarkt zu spüren bekommen, konnte bei einem rückläufigem Umsatz allerdings die operative Marge steigern. Deshalb sollen die Aktionäre eine um 5 Cent höhere Dividende von 1,10 Euro bekommen. In diesem Jahr sieht das Düsseldorfer Unternehmen nur bedingte Wachstumschancen.

Indus Holding übertrifft eigene Erwartung - Neupositionierung belastet

Die Beteiligungsgesellschaft Indus hat im abgelaufenen Geschäftsjahr auf der einen Seite von ihrem Engagement in den Segmenten Bau und Infrastruktur sowie Maschinen- und Anlagenbau profitiert. Auf der anderen Seite belasteten Neupositionierungen in den Bereichen Fahrzeug- und Metalltechnik die Ertragsmarge. Ins laufende Jahr ist das SDAX-Unternehmen nach eigenen Angaben gut gestartet.

Krones will stabilen Wachstumskurs fortsetzen

Der Maschinenbauer Krones ist besser als erwartet durch das vergangene Jahr gekommen und hat dabei seinen stabilen Wachstumskurs fortgesetzt. Auch für das laufende Jahr stellt der MDAX-Konzern ein Umsatzwachstum in Aussicht, während die Ertragskraft ungeachtet der Investitionen in die Digitalisierung und den Anlaufkosten für den neuen Standort in Ungarn stabil bleiben soll. Das Working Capital soll sich dabei weiter verbessern.

Prosieben holt Investor General Atlantic für E-Commerce an Bord

Die Prosiebensat1 Media SE ist auf der Suche nach einem Partner für sein E-Commerce-Geschäft fündig geworden. Wie der DAX-Konzern mitteilte, beteiligt sich der US-Investor General Atlantic an der Commerce-Sparte Nucom, die etwa Portale wie Verivox und Parship umfasst, mit 25,1 Prozent. Der Transaktion liege ein Firmenwert von 1,8 Milliarden Euro zugrunde.

Ströer übertrifft Erwartungen und erhöht Umsatzprognose

Der Außenwerber Ströer hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die Erwartungen übertroffen und seine Umsatzprognose für das laufende Jahr erhöht. Das Unternehmen sei gut in das Jahr gestartet, sagte Udo Müller, Gründer und Co-CEO von Ströer. Vor dem Hintergrund des Einstiegs in das Dialogmarketing schraubt der Konzern die Umsatzerwartungen auf rund 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 hoch.

Waggonvermieter VTG erhöht Dividende nach Wachstum um 20 Prozent

Der Schienenlogistiker VTG hat 2017 von vermehrten Transporten mit der Bahn profitiert. Die Auslastung in der Waggonvermietung, die etwa die Hälfte zum Konzernumsatz und das Gros der Erträge beisteuert, stieg auf den höchsten Stand seit Ende 2008. Das Hamburger Unternehmen verbuchte nach vorläufigen Zahlen eine Umsatzsteigerung von insgesamt 2,8 Prozent auf etwas mehr als 1 Milliarde Euro.

Smartphone-Preise in Deutschland steigen weiter - Absatz stabil

Während sich rund um das Smartphone auch in Deutschland ein Multi-Milliarden-Markt entwickelt hat und die Preise weiter steigen, wird der Absatz der Handy-Alleskönner dieses Jahr wohl nicht zulegen. Großes Wachstumspotenzial sieht der Branchenverband Bitkom dagegen im Markt für mobile Daten. "Wohl noch nie in der Wirtschaftsgeschichte ist in so kurzer Zeit rund um einen einzelnen Gerätetyp ein so großer Markt entstanden", sagte Bitkom-Präsidiumsmitglied Markus Haas.

Aumann erzielt 2017 Rekordumsatz - Ausblick 2018 enttäuscht

Der Spezialmaschinenbauer Aumann hat dank eines Schlussspurts 2017 seine im Oktober nach unten geschraubten Ziele geschafft, die Erwartungen der Analysten aber nicht ganz erfüllt. Im laufenden Jahr soll es weiter deutlich aufwärts gehen. Allerdings zeigt sich das Unternehmen dabei pessimistischer als die Beobachter.

Axa profitiert 2017 von niedrigeren Kosten - Dividende erhöht

Die Versicherungsgruppe Axa hat im vergangenen Jahr von geringeren Restrukturierungsaufwendungen profitiert und den Gewinn trotz geringerer Einnahmen erhöht. Für 2017 will Axa eine höhere Dividende von 1,26 Euro je Aktie nach 1,16 Euro im Vorjahr ausschütten. Die Einnahmen sanken im Gesamtjahr um 1,6 Prozent auf 98,55 Milliarden Euro.

Gewinnrückgang bei Centrica weniger stark als befürchtet

Das britische Versorger Centrica hat 2017 einen geringeren Gewinnrückgang als befürchtet ausgewiesen und seinem Aktienkurs damit Auftrieb gegeben. Zwar ging der Gewinn vor Steuern 2017 wegen zahlreichen Sonderaufwendungen und einer starken Vergleichsbasis des Vorjahres auf 142 Millionen von 2,19 Milliarden britische Pfund zurück. Unter Ausklammerung der Sondereinflüsse rutschte der bereinigte Gewinn vor Steuern von 1,17 Milliarden auf 901 Millionen Pfund ab.

General Electric warnt für 2018 vor zu hohen Gewinnerwartungen

General Electric warnt Investoren mit Blick auf die Prognose von 1 bis 1,07 US-Dollar Gewinn je Aktie im laufenden Jahr vor überzogenen Erwartungen. "Ich denke, was Sie erwarten sollten, ist, dass wir uns wahrscheinlich eher am unteren Ende dieser Spanne befinden werden", sagte GE-Finanzvorstand Jamie Miller auf einer Barclays-Konferenz. Ursächlich seien schwächere Ergebnisse bei der Finanzsparte GE Capital.

Nach Nutella-Tumulten droht Supermarktkette Geldstrafe

Ein 70-prozentiger Rabatt auf Nutella und andere Markenprodukte hat für die französische Supermarktkette Intermarché ein juristisches Nachspiel: Die Anti-Betrugsbehörde im Wirtschaftsministerium erklärte, die Handelskette habe damit gegen das Verbot von Dumpingpreisen verstoßen. Der Fall sei der Justiz übergeben worden.

Repsol verkauft 20 Prozent an Gas Natural für 3,8 Milliarden Euro

Der spanische Ölkonzern Repsol verkauft für einen Gegenwert von 3,82 Milliarden Euro seine restlichen Anteile an Gas Natural. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt CVC Capital Partners den Anteil von 20 Prozent. Je Aktie zahlt der Finanzinvestor 19 Euro. Repsol erzielt damit einen Kapitalgewinn von 400 Millionen Euro.

Richemont: Consob will mehr Zeit zur Prüfung von Yoox-Offerte

Bei der Übernahmeofferte des Luxusgüterkonzerns Richemont für die an der italienischen Börse notierte Online-Verkaufsplattform Yoox Net-A-Porter kommt es zu ein paar Tagen Verzögerung. Die italienische Börsenaufsichtsbehörde Consob bekomme 15 Tage mehr Zeit, bis spätestens 7. März, um die Angebotsdokumente zu überprüfen, teilte Richemont mit. Die Regulierungsbehörde wolle die von YNAP genehmigten Finanzdaten für 2017, die der Board of Directors aber erst am 6. März genehmigen werde, einsehen.

Anglo American verdoppelt Nettogewinn und senkt Verschuldung

Anglo American hat vergangenes Jahr von einer höheren Diamantenproduktion profitiert und den Gewinn verdoppelt. Zudem verringerte der in Großbritannien börsennotierte Bergbaukonzern die Verschuldung massiv. Der Umsatz stieg 2017 um 22 Prozent auf 26,24 Milliarden US-Dollar.

Angry-Birds-Macher Rovio enttäuscht mit Umsatzausblick

Die für das Videospiel Angry Birds bekannte Rovio Group hat die Anleger mit einer Umsatzwarnung verschreckt. Die Erlöse würden dieses Jahr bestenfalls auf Vorjahresniveau liegen, teilte das finnische Unternehmen mit. Die Aktie stürzt am Vormittag ab, sie verliert mehr als ein Drittel ihres Wertes. Der Umsatz 2017 fiel mit 297 Millionen Euro im Rahmen der Erwartungen aus, im vierten Quartal lag die Kennziffer leicht unter den Marktprognosen.

