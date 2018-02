-------------------------------------------------------------- Infos und Anmeldung http://ots.de/pRzwAa --------------------------------------------------------------



Mitarbeiter in Kommunikationsabteilungen bekommen immer wieder Interviewanfragen und müssen Statements formulieren, die das Wesentliche in aller Kürze auf den Punkt bringen sollen. Neben der Chance zur positiven Darstellung des Unternehmens und der eigenen Person bergen Interviewsituationen aber auch Risiken. Denn nur wem es gelingt, eine Botschaft glaubwürdig und überzeugend rüberzubringen, erreicht auch den gewünschten Erfolg. Medientrainerin Alice Häuser bereitet die Teilnehmer des zweitägigen Medientrainings auf ihren nächsten Auftritt vor.



Medientraining vor Kamera und Mikrofon" am 19. und 20. März 2018 in Hamburg http://www.media-workshop.de/PM/2579



Dieser Kurs richtet sich an Pressesprecher, Pressereferenten und Mitarbeiter in Kommunikationsabteilungen, die Interviewanfragen beantworten müssen. Die Teilnehmer lernen, wie sie sich und ihr Unternehmen in der Öffentlichkeit präsentieren und vor der Kamera oder am Telefon überzeugen. In Kleingruppen und mit der Referentin trainieren sie individuelle Argumentationstechniken und optimieren ihre persönliche Präsenz bei Interviews. Sie erfahren außerdem, wie sie in Krisensituationen professionell mit Journalisten umgehen und investigative Fragen souverän beantworten.



Über die Referentin:



Alice Häuser (Jahrgang 1966) ist Geschäftsführerin der AH-TV Film- und Fernsehproduktion. Seit 1992 arbeitet sie als Redakteurin und Reporterin für alle Nachrichten- und Magazinformate bei RTL. Seit 1998 ist sie freie TV-Produzentin für alle privaten und öffentlich-rechtlichen TV-Sender. Als Trainerin gibt sie Seminare und Workshops in allen Bereichen der Bewegtbildmedien. TV-Beiträge, Footage-Material inklusive TV-Ansprache, Image-, Werbe-, Industrie-, und WEB-Filme, Entwicklung und Realisation von TV-Sendekonzepten für Industriekunden und Agenturen sind die Schwerpunkte ihrer Arbeit. Alice Häuser ist Gewinnerin des "Deutscher Webvideopreis 2013". Sie hat Japanologie, Politikwissenschaften und Germanistik in Bonn, Tokio und Tübingen studiert und war Auslandskorrespondentin in Tokio/Japan.



Über das Fortbildungsangebot der MW Media Workshop GmbH:



Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieter und zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogramm umfasst rund 66 Themen zu Marketing, Pressearbeit, PR, Digitaler Kommunikation sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Dabei stehen den Teilnehmern fünf verschiedene Veranstaltungsorte (Hamburg, Berlin, München, Frankfurt am Main und Köln) zur Auswahl. Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kunden konzipiert. Die Referenten der Weiterbildungen sind Experten aus Wirtschaft und Medien, die langjährige Berufserfahrung und einen engen Praxisbezug zu den Aufgaben der Teilnehmergruppe besitzen. Bis heute haben über 15.500 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte aller Branchen an den ein- und zweitägigen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH besteht seit September 2012 und erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels "Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".



Das komplette Seminarprogramm und detaillierte Informationen zu den Inhalten und Referenten finden Interessierte auf der Webseite www.media-workshop.de



Das Seminarprogramm 2018 zum Download: www.media-workshop.de/pdf/seminarprogramm_2018.pdf



