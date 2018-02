NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM nach Zahlen von 9,50 auf 8,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die für 2018 avisierten Treibstoffkosten seien wegen des Rücksetzers der Ölpreise geringer als befürchtet, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Franzosen blieben aber im Branchenvergleich besonders abhängig von der Entwicklung der Treibstoffkosten. Bei den Kosten insgesamt komme man nur schleppend voran./ag/la

Datum der Analyse: 22.02.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FR0000031122

AXC0208 2018-02-22/13:39