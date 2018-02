Wien - Die Auswahl an Fonds für deutsche Anleger hat sich weiter vergrößert, so die Experten von "FONDS professionell".In Frankfurt sei vergangenes Jahr die Fondsboutique FELS Investments an den Start gegangen. Hinter der Gesellschaft, die bereits Anfang November einen nachhaltigen Aktienfonds lanciert habe, stecke als Gründer und Miteigentümer Jens Labusch, der 14 Jahre bei der DWS in verschiedenen Führungspositionen tätig gewesen sei, bevor er Mitte 2014 für rund anderthalb Jahre zur Deka gewechselt sei.

