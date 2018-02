Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) (das "Unternehmen" oder "Weatherford") gab heute bekannt,

dass Weatherford International Ltd., eine Bermuda Exempted Company

und indirekt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des

Unternehmens ("Weatherford Bermuda") heute ein Kaufangebot (das

"Kaufangebot") für den Kauf in bar aller seiner 9,625%igen, 2019

fälligen vorrangigen Anleihen (die "Anleihen") eröffnete.



Die Bedingungen des Kaufangebots sind in einer Kaufofferte vom 21.

Februar 2018 (die "Kaufofferte") und einer entsprechenden Anzeige

garantierter Andienung (zusammen mit der Kaufofferte, die

"Angebotsunterlagen") dargestellt.



Das Kaufangebot läuft am 27. Februar 2018 um 17:00 Uhr New York

City Zeit aus, es sei denn, Weatherford Bermuda verlängert es oder

beendet es zu einem früheren Zeitpunkt (der "Ablaufzeitpunkt").

Andienungen, die nach dem Ablaufzeitpunkt eintreffen, gelten als

ungültig. Vorbehaltlich der Bestimmungen und Bedingungen des

Kaufangebots ist der Preis pro $ 1.000 Nennbetrag der gültig

angedienten (und nicht wirksam zurückgezogenen) und für den Rückkauf

gemäß dem Kaufangebot angenommen Anleihen der in der nachstehenden

Tabelle genannte Rückkaufpreis für diese Anleihen (der

"Rückkaufpreis"), zuzüglich der, falls zutreffend, seit dem letzten

Zinszahlungstag, ohne den jeweiligen Abrechnungstag, für diese

Anleihen aufgelaufenen und nicht bezahlten Zinsen (gemäß den in der

Kaufofferte festgelegten Bedingungen).



Bezeichnung der CUSIP Ausstehender Rückkaufpreis

Anleihen Nummer Gesamtnennbetrag (1)

9,625%igevorrangige 947075AF4 $ 485.196.000 $ 1.069,00

Anleihenfällig 2019



(1) Je $ 1.000

Nennbetrag

der

Anleihen.

Nicht

enthalten

sind

aufgelaufene

und nicht

gezahlte

Zinsen, die

ebenfalls

wie hierin

angegeben

zahlbar

sind.



In Zusammenhang mit diesem Kaufangebot angediente Anleihen können

zurückgezogen werden, und zwar bis zu dem jeweils früher eintretenden

Zeitpunkt von (i) dem Ablaufzeitpunkt und (ii), falls das Kaufangebot

verlängert wird, dem 10. Arbeitstag nach Beginn des Kaufangebots bzw.

gemäß gesetzlichen Vorschriften.



Das Kaufangebot ist nicht an einen Mindestbetrag von angedienten

Anleihen gebunden. Allerdings unterliegt das Kaufangebot der

Erfüllung von oder dem Verzicht auf bestimmte Bedingungen, bzw. es

ist an diese gebunden, die in der Kaufofferte beschrieben sind,

einschließlich des Abschlusses des gleichzeitig von Weatherford

International, LLC, einer Delaware Limited Liability Company,

angekündigten Angebotes von vorrangigen Anleihen.



Deutsche Bank Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc.,

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo

Securities, LLC, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), TD

Securities (USA) LLC, RBC Capital Markets, LLC, Barclays Capital

Inc., Standard Chartered Bank, UniCredit Capital Markets LLC und BBVA

Securities Inc. sind die Dealer Manager dieses Kaufangebotes. D.F.

King & Co., Inc. wurde für dieses Kaufangebot sowohl als

Abwicklungsstelle als auch Informationsstelle benannt. Falls Sie

Fragen bezüglich des Kaufangebotes haben, bitten wir Sie, mit

Deutsche Bank Securities telefonisch Kontakt aufzunehmen: (855)

287-1922 (gebührenfrei) oder: (212) 250-7527 (R-Gespräch). Kopien der

Angebotsunterlagen und andere, damit zusammenhängende Unterlagen

können unter der nachstehenden Nummer angefordert werden: King & Co.,

Inc. (gebührenfrei): (888) 541-9895 oder per E-Mail an

weatherford@dfking.com bzw. über die folgende Webadresse:

www.dfking.com/weatherford.



Weder das Unternehmen, seine Aufsichtsratsmitglieder, die Dealer

Manager oder die Depotstelle noch die Informationsstelle oder das

Unternehmen, Weatherford Bermuda, bzw. deren jeweilige

Tochtergesellschaften geben Empfehlungen darüber ab, ob Inhaber der

Anleihen ihre Anleihen als Reaktion auf das Kaufangebot andienen

sollen. Das Kaufangebot wird ausschließlich über die

Angebotsunterlagen selbst unterbreitet. Inhabern von Anleihen wird in

Gerichtsbarkeiten keinerlei Kaufangebot unterbreitet, in denen dessen

Unterbreitung oder Annahme nicht den Wertpapier-, Blue Sky- oder

anderen Gesetzen der jeweiligen Gerichtsbarkeiten entspricht. In

Gerichtsbarkeiten, in denen das Kaufangebot über einen zugelassenen

Makler oder Händler erfolgen muss, gilt das Kaufangebot als im Namen

von Weatherford Bermuda durch die Dealer Manager oder einen oder

mehrere zugelassene Makler oder Händler unterbreitet, die nach den

Gesetzen der jeweiligen Gerichtsbarkeit dazu berechtigt sind.



INFORMATIONEN ZU WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

beschäftigt ca. 29.200 Mitarbeitende und ist in etwa 90 Ländern

tätig. Es verfügt weltweit über ein Netzwerk mit ca. 880 Standorten,

darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und

Ausbildungseinrichtungen.



ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, wie

sie im Bundesgesetz definiert sind, einschließlich jener, die sich

auf das potenzielle Angebot von Wertpapieren und Kaufangebote des

Unternehmens beziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können im

Allgemeinen anhand der Wörter "glauben", "erwarten", "vorhersehen",

"schätzen", "beabsichtigen", "planen", "kann", "sollte", "könnte",

"wird", "würde" und "wird sein" sowie anderen ähnlichen Begriffen

erkannt werden, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese

Identifikatoren enthalten. Diese Aussagen unterliegen nennenswerten

Risiken, Annahmen und Unsicherheiten. Bekannte wichtige Faktoren, die

dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des

Unternehmens nennenswert von den, in zukunftsgerichteten Aussagen

dargestellten abweichen, werden in den in den Risikofaktoren im

Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K des am 31. Dezember

2017 endenden Geschäftsjahres und in anderen, von Zeit zu Zeit bei

der Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten

beschrieben. Weatherford verpflichtet sich in keiner Weise zur

Aktualisierung oder Korrektur zukunftsgerichteter Aussagen aufgrund

neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Umstände,

soweit dies nicht gemäß bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen

erforderlich ist.



Pressekontakt:

für Investoren:

Christoph Bausch +1.713.836.4615

Executive Vice President und Chief Financial Officer

Karen David-Green +1.713.836.7430

Vice President - Investor Relations, Marketing and Communications

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_internation

al_logo.jpg