Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit dem Einstieg des Investors General Atlantic bei der E-Commerce-Sparte des Prosiebensat1-Konzerns soll der M&A-Blick künftig über den deutschen Tellerrand hinausgehen. Ganz Europa stelle nun eine Expansionsmöglichkeit dar, sagte Prosieben-Finanzvorstand Jan Kemper auf der Bilanzpressekonferenz des Konzerns. Bisher hat sich die E-Commerce-Sparte, die Portale wie Verivox, Parship und Jochen Schweizer umfasst und seit Jahresanfang unter dem Namen Nucom firmiert, auf den deutschsprachigen Raum konzentriert.

An der Strategie, auf kleinere, ergänzende Zukäufe anstatt auf große Akquisitionen zu setzen, soll sich aber nichts ändern. Man sei weiter nicht daran interessiert, die großen Deals zu machen, sagte Kemper. Eher sei geplant, das Portfolio mit kleineren Übernahmen breiter aufzustellen. Einen Mangel an potenziellen Übernahmezielen sieht der Manager nicht.

Die Prosiebensat1 Media SE hatte am Morgen mitgeteilt, dass General Atlantic einen Anteil von 25,1 Prozent an der Nucom übernommen hat. Wie Kemper auf der Konferenz ausführte, hat der Investor in der Transaktion, der ein Unternehmenswert von 1,8 Milliarden Euro zugrundelag, 300 Millionen Euro an Prosieben gezahlt. Rund 350 Millionen Euro wurden genutzt, um Halter von Minderheitsanteilen aus den Portfoliounternehmen herauszukaufen.

February 22, 2018

