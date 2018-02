Mainz (ots) -



Der 28. Fall der ZDF-Samstagskrimireihe mit Senta Berger als Kriminalrätin Dr. Eva Maria Prohacek: Am Samstag, 24. Februar 2018, 20.15 Uhr, thematisiert die Folge "Unter Verdacht - Die Guten und die Bösen" das Verschwinden von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. In weiteren Rollen spielen Rudolf Krause, Gerd Anthoff, Bibiana Beglau, Bortey Wendler, Rainer Haustein, Josephine Ehlert und andere. Regie führte Johannes Grieser nach dem Drehbuch von Michael Gantenberg.



Ein 13-jähriger Junge springt vom Dach eines Flüchtlingsheims in den Tod. Dr. Eva Prohacek (Senta Berger) und ihr Kollege André Langner (Rudolf Krause) untersuchen den Vorfall. Zwei Polizeibeamte (Rainer Haustein, Josephine Ehlert), die das Kind in einem Münchner Stadtteil aufgegriffen und in die Einrichtung zurückgebracht haben, waren in das Geschehen verwickelt. Hatte der Junge Angst vor den Kollegen? Oder gibt es einen anderen Grund für seine Panik? Pohacek und Langner befragen die Heimleiterin (Bibiana Beglau) sowie in der Einrichtung untergebrachte Jugendliche. Vor allem Chandu (Bortey Wendler) und Djamal (Tan Julius Ipekkaya) scheinen mehr zu wissen, als sie preisgeben.



