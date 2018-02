Es gibt wieder einmal neue Entwicklungen und dieses mal ist es Google, welches sein hochlukratives Netzwerk ausbaut. In der vergangenen Woche wurde Android Pay in Google Pay umbenannt. Damit wird deutlich, dass der Suchmaschinenriese ein großes Interesse an der Bezahlmöglichkeit per Handy hat. Das Unternehmen will scheinbar die Popularität von Kryptowährungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...