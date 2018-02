Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Geschäftsklima stärker eingetrübt als erwartet

Das Geschäftsklima in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar etwas schlechter als erwartet entwickelt, was vor allem an einem deutlichen Rückgang der Geschäftserwartungen lag. Der vom Münchener Ifo Institut erhobene Geschäftsklimaindex fiel auf 115,4 (Vormonat: 117,6) Punkte. Das ist der niedrigste Stand seit September 2017. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang auf 117,0 prognostiziert.

ING: Marktturbulenzen und Politik lassen Ifo sinken

Für die ING ist der überraschend deutliche Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindex' im Februar ING von den jüngsten Finanzmarktturbulenzen, der politischen Blockade in Berlin und den neuen protektionistischen Aussagen von US-Präsident Donald Trump ausgelöst worden. "Gleichwohl ist die deutsche Wirtschaft in einem guten Zustand, der schon reife Konjunkturzyklus scheint länger und länger zu werden", schreibt ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski.

KfW: Euro und Kapitalmärkte belasten Ifo-Geschäftsklima

Der unerwartet deutliche Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindex' im Februar lässt nach Einschätzung der KfW nicht auf eine konjunkturelle Abschwächung schließen. "Verunsichert wurden die befragten Manager durch den starken Euro und die ungewohnt volatilen Kapitalmärkte. Realwirtschaftlich gravierende negative Effekte sehe ich dadurch allerdings nicht, zumal die für die Aktienkursrückgänge ursächlichen Inflations- und Zinssorgen primär von positiven Konjunkturnachrichten ausgelöst wurden", schreibt Chefvolkswirt Jörg Zeuner.

VP Bank: Ifo-Enttäuschung kam mit Ansage

Die liechtensteinische VP Bank ist nicht überrascht vom unerwartet deutlichen Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindex im Februar. "Sowohl die Einkaufsmanagerindizes als auch der ZEW-Index wurden in den vergangenen Tagen bereits mit schwächeren Notierungen veröffentlicht. Zu den belastenden Faktoren gehören die von der Trump Administration vorgeschlagenen Handelsrestriktionen und die gestiegenen längerfristigen Finanzierungskosten", schreibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel.

Commerzbank: Rückgang Ifo-Geschäftserwartungen keine Wende

Der anhaltende und zuletzt deutliche Rückgang der Geschäftserwartungen im Rahmen der Ifo-Geschäftsklimaumfrage markierte nach Einschätzung der Commerzbank keinen Wendepunkt für die deutsche Konjunktur. Zu Begründung verweist Chefvolkswirt Jörg Krämer darauf, dass dieser Unterindex zwischen 2002 und 2005 zwei Mal eine Wende signalisiert habe, die dann aber ausgeblieben sei.

Frankreichs Geschäftsklima im Februar etwas eingetrübt

Das Geschäftsklima in der französischen Industrie hat im Februar etwas nachgegeben. Wie die Statistikbehörde Insee berichtete, sank der Indikator auf 112 Punkte, nachdem er im Januar mit 114 Zählern den höchsten Stand seit 17 Jahren markiert hatte. Die Stimmung bleibe trotz des Rückgangs "sehr zuversichtlich", erklärte Insee. Mit 112 Punkte liege der Indikator deutlich über dem langfristigen Durchschnitt von 100 Zählern. Ökonomen hatten einen Stand von 113 Punkte erwartet.

RWI: Containerhandelsindex steigt sehr stark

Der Welthandel nimmt nach Einschätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts RWI weiter zu. Der vom RWI und dem Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) erhobene Containerumschlagsindex stieg im Januar auf 134,4 (Vormonat: 131,9) Punkte. "Das ist einer der höchsten monatlichen Zuwächse in der elfjährigen Geschichte des Index und weist darauf hin, dass der Welthandel weiterhin spürbar zunimmt", kommentierte das RWI das Ergebnis.

Britisches Wachstum für viertes Quartal nach unten revidiert

Die Wirtschaft Großbritanniens ist im vierten Quartal 2017 schwächer gewachsen als zunächst berichtet. Die nationale Statistikbehörde revidierte die Wachstumsrate für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf 0,4 von zuvor 0,5 Prozent herunter. Binnen Jahresfrist wuchs das BIP nur um 1,4 anstatt 1,5 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten im Vorfeld eine Bestätigung der alten Zuwachsraten erwartet.

EZB sieht bei Geldwäsche nationale Behörden in der Pflicht

Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht beim Kampf gegen Geldwäsche die nationalen Behörden in der Pflicht. Die EZB habe nicht die Befugnisse, illegale Aktivitäten aufzudecken, erklärte die Leiterin der EZB-Bankenaufsicht, Daniele Nouy. Dies sei die Aufgabe der nationalen Behörden. "Nur wenn Verstöße von der zuständigen nationalen Behörde festgestellt wurden, kann die EZB diese Tatsachen für ihre eigenen Aufgaben berücksichtigen", fügte Nouy hinzu.

EZB meldet für 2017 höhere Zins- und Gebühreneinnahmen

Die Europäischen Zentralbank (EZB) hat 2017 einen etwas höheren Jahresüberschuss als im Vorjahr erzielt. Das liegt an gestiegenen Zinseinnahmen aus Währungsreserven und Wertpapierkäufen. Gestiegen sind auch die von den Banken erhobenen Aufsichtsgebühren. Der Überschuss wird an die Zentralbanken des Eurosystems ausgezahlt.'Nach Angaben der EZB erhöhte sich der Jahresüberschuss auf 1,3 (2016: 1,2) Milliarden Euro.

Commerzbank: EuGH lässt EZB bei APP weiter freie Hand

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) dürfte der Europäischen Zentralbank (EZB) bei ihrem Anleihekaufprogramm APP nach Einschätzung der Commerzbank weiterhin freie Hand lassen. Volkswirt Michael Schubert schreibt in einem Kommentar, der EuGH werde in seinem für dieses Jahr zu erwartenden Urteil die unter anderem vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) monierten Abweichungen vom EZB-Kapitalschlüssel nicht zum Anlass nehmen, den Käufen einen Riegel vorzuschieben.

Creditsights: EZB stützt Italiens Anleihenmarkt

Die Tatsache, dass italienische Unternehmensanleihen vor der Parlamentswahl nicht deutlich underperformt haben, ist nach Ansicht der Creditsights-Analysten zum Teil den Käufen der Europäischen Zentralbank (EZB) zu verdanken. Das Kreditforschungsunternehmen erkennt eine Knappheit angesichts der Größenordnung der EZB-Käufe im Verhältnis zur Größe des peripheren Investmentgrade-Universums der Eurozone.

Nordea rechnet mit vier Fed-Zinserhöhungen 2018

Nordea erwartet nach Veröffentlichung des Protokolls der FOMC-Sitzung vom 30./31. Januar, dass die US-Notenbank ihre Zinsen im laufenden Jahr einmal mehr als bisher angenommen anheben wird. "Wir prognostizieren jetzt vier Zinserhöhungen", schreiben die Analysten Jan von Gerich und Kjetil Olsen in einem Kommentar.

Zeitenwende am globalen Anleihenmarkt

Das beweist jetzt endgültig den Stimmungswandel der Märkte. Es ist nämlich etwas eingetreten, das es seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr gab: Die USA müssen mehr fürs Schuldenmachen zahlen als Australien. Erstmals seit 2000 rentieren US-Staatsanleihen mit 2,88 Prozent über denen Australiens mit 2,84 Prozent.

Merkel: Deutschland hält an Sparkurs in EU fest

Mit der neuen Bundesregierung ist eine Abkehr vom Spar- und Stabilitätskurs in der EU nach Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht zu machen. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt bleibe "auch in Zukunft der Kompass unseres Handels", sagte die CDU-Vorsitzende am Donnerstag bei einer Regierungserklärung zum bevorstehenden informellen Gipfel der EU-27 in Brüssel. "In Europa muss dabei weiterhin gelten, dass Haftung und Kontrolle stets zusammengehen", sagte Merkel.

Merkel nimmt Bundeswehr in Schutz

Vor dem Hintergrund der Debatte über eine mangelhafte Einsatzfähigkeit der deutschen Truppen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Bundeswehr in Schutz genommen und ausdrücklich gelobt. Die Bundeswehr leiste herausragende Arbeit in den internationalen Einsätzen, sagte Merkel am Donnerstag bei einer Regierungserklärung in Berlin. Deutschland sei der zweitgrößte Truppensteller in der Nato und spiele militärisch eine "entscheidende Rolle".

Nahles verlangt neue Europapolitik für stärkeren Zusammenhalt

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat im Bundestag eine Neuausrichtung der deutschen Europapolitik gefordert, bei der insbesondere die soziale Dimension in den Mittelpunkt rücken soll. "Wir müssen mehr tun, um den Zusammenhalt und das Vertrauen in Europa zu stärken", forderte Nahles in ihrer Entgegnung auf eine Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum bevorstehenden EU-Gipfeltreffen. "Wir brauchen also eine ganz klare Neuausrichtung der Europapolitik."

DIHK will EU-Plan für mehr Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft

Die deutsche Wirtschaft hat von dem für Freitag geplanten EU-Gipfel eine europäische Strategie für mehr Wettbewerbsfähigkeit anstatt weiterer sozialer Maßnahmen gefordert. "Wenn Europa im Wettbewerb mit USA und China mithalten will, braucht die EU eine Strategie für mehr Wettbewerbsfähigkeit und eine baldige Umsetzung", erklärte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer.

